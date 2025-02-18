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Posted 18 февраля, 06:39

Published 18 февраля, 06:39

Modified 18 февраля, 06:41

Updated 18 февраля, 06:41

Последствия атаки на Белгородскую область

ВСУ атаковали сразу пять районов Белгородской области: что известно о разрушениях?

18 февраля 2025, 06:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область 26 снарядами и 66 беспилотниками

Сюжет
Обстрел
Раненых и погибших среди мирных жителей нет, но разрушений хватает.

Всего за прошедший день по пяти районам Белгородской области выпустили 66 беспилотников и 26 снарядов. Российские военные сбили 26 БПЛА.

В Белгородском районе в результате атак ВСУ повреждено сельхозпредприятие и три грузовика. В Валуйском округе пострадали две квартиры в многоквартирном доме и грузовой автомобиль.

В Грайворонском округе разрушены частный дом в Козинке, а также три хозпостройки, забор и линия электропередачи в Мокрой Орловке. В Краснояружском районе обошлось без разрушений. В Шебекино повреждено частное домовладение.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, информации о пострадавших не поступало.

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