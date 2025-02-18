ВСУ атаковали сразу пять районов Белгородской области: что известно о разрушениях?

Posted 18 февраля, 06:39
Published 18 февраля, 06:39
Modified 18 февраля, 06:41
Updated 18 февраля, 06:41
Всего за прошедший день по пяти районам Белгородской области выпустили 66 беспилотников и 26 снарядов. Российские военные сбили 26 БПЛА.
В Белгородском районе в результате атак ВСУ повреждено сельхозпредприятие и три грузовика. В Валуйском округе пострадали две квартиры в многоквартирном доме и грузовой автомобиль.
В Грайворонском округе разрушены частный дом в Козинке, а также три хозпостройки, забор и линия электропередачи в Мокрой Орловке. В Краснояружском районе обошлось без разрушений. В Шебекино повреждено частное домовладение.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, информации о пострадавших не поступало.