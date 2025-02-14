Под ударом был и Старый Оскол: стали известны подробности массированной атаки БПЛА

Posted 14 февраля, 08:20
Published 14 февраля, 08:20
Modified 14 февраля, 08:24
Updated 14 февраля, 08:24
ВСУ 13 февраля атаковали Белгородскую область 40 снарядами и 93 БПЛА. Погиб человек, ранен ещё один мирный житель. Есть разрушения.
Мирные жители попали под удар в Валуйском округе и Волоконовском районе. В первом случае мужчина погиб после атаки БПЛА на его дом. Во втором мирный житель находился в гараже, когда по нему ударил FPV-дрон. Пострадавший остаётся в больнице.
Атакам накануне подверглись в том числе неприграничные районы. В Старооскольском горокруге сбито 17 БПЛА — разрушения есть в шести домах. В Красногвардейском районе после атаки дрона повреждена линия электропередачи — аварийные службы уже восстанавливают её работу.
Четыре БПЛА сбили в Прохоровском районе, два — в Чернянском. В этих случаях обошлось без последствий.
Разрушений не выявили и в приграничных Борисовском и Краснояружском районах.
Остальные удары тоже пришлись по приграничью. 11 частных домов и столько же машин, трактор и магазин пострадали в Валуйском округе. Ещё три частных дома, автомобиль и сельхозпредприятие попали под удар в Белгородском районе.
По одной машине повреждено в Волоконовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах. Во втором вдобавок задело оборудование на предприятии. В Шебекинском округе из-за прилёта разрушена кровля частного дома.