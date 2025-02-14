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Posted 14 февраля, 08:20

Published 14 февраля, 08:20

Modified 14 февраля, 08:24

Updated 14 февраля, 08:24

Под удар попали 11 районов

Под ударом был и Старый Оскол: стали известны подробности массированной атаки БПЛА

14 февраля 2025, 08:20
Фото: bel.ru. Под удар попали 11 районов

По Белгородской области выпустили 40 боеприпасов и 93 дрона

Сюжет
Обстрел
Четыре неприграничных района подверглись атакам БПЛА — в двух из них есть последствия.

ВСУ 13 февраля атаковали Белгородскую область 40 снарядами и 93 БПЛА. Погиб человек, ранен ещё один мирный житель. Есть разрушения.

Мирные жители попали под удар в Валуйском округе и Волоконовском районе. В первом случае мужчина погиб после атаки БПЛА на его дом. Во втором мирный житель находился в гараже, когда по нему ударил FPV-дрон. Пострадавший остаётся в больнице.

Дрон ударил по гаражу в Белгородской области: есть пострадавший
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Атакам накануне подверглись в том числе неприграничные районы. В Старооскольском горокруге сбито 17 БПЛА — разрушения есть в шести домах. В Красногвардейском районе после атаки дрона повреждена линия электропередачи — аварийные службы уже восстанавливают её работу.

Четыре БПЛА сбили в Прохоровском районе, два — в Чернянском. В этих случаях обошлось без последствий.

Разрушений не выявили и в приграничных Борисовском и Краснояружском районах.

Белгородская область этой ночью пережила массированную атаку
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Остальные удары тоже пришлись по приграничью. 11 частных домов и столько же машин, трактор и магазин пострадали в Валуйском округе. Ещё три частных дома, автомобиль и сельхозпредприятие попали под удар в Белгородском районе.

По одной машине повреждено в Волоконовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах. Во втором вдобавок задело оборудование на предприятии. В Шебекинском округе из-за прилёта разрушена кровля частного дома.

Отметим, что, по информации Минобороны РФ, из 93 беспилотников 41 перехватили ночью.

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