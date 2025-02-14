Под ударом был и Старый Оскол: стали известны подробности массированной атаки БПЛА

Мирные жители попали под удар в Валуйском округе и Волоконовском районе. В первом случае мужчина погиб после атаки БПЛА на его дом. Во втором мирный житель находился в гараже, когда по нему ударил FPV-дрон. Пострадавший остаётся в больнице.