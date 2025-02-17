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Posted 17 февраля, 13:32

Published 17 февраля, 13:32

Modified 17 февраля, 13:34

Updated 17 февраля, 13:34

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Три БПЛА атаковали Белгородскую область: повреждены дома, транспорт и ЛЭП

17 февраля 2025, 13:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили беспилотниками по трём населённым пунктам в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Помимо разрушений, несколько домов временно остаются без света.

По Белгородской области продолжают бить беспилотниками. В этот раз последствия есть в Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском округах.

В первом случае в хуторе Церковный БПЛА взорвался на территории сельхозпредприятия. Повреждены три грузовика.

Второй дрон взорвался в грайворонской Мокрой Орловке. Разрушения есть в частном доме и хозпостройках. При атаке задело и линию электропередачи — некоторые жители пока что остаются без электричества.

В Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому. Повреждены кровля, потолок и окна.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне в результате атак ВСУ погибли четверо мирных жителей: трое из них находились в одном авто. Трагедии произошли после того, как дроны ВСУ ударили по машинам. Кроме того, за воскресенье, 16 февраля, ещё три человека пострадали.

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