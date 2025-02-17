Три БПЛА атаковали Белгородскую область: повреждены дома, транспорт и ЛЭП

Posted 17 февраля, 13:32
Published 17 февраля, 13:32
Modified 17 февраля, 13:34
Updated 17 февраля, 13:34
По Белгородской области продолжают бить беспилотниками. В этот раз последствия есть в Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском округах.
В первом случае в хуторе Церковный БПЛА взорвался на территории сельхозпредприятия. Повреждены три грузовика.
Второй дрон взорвался в грайворонской Мокрой Орловке. Разрушения есть в частном доме и хозпостройках. При атаке задело и линию электропередачи — некоторые жители пока что остаются без электричества.
В Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому. Повреждены кровля, потолок и окна.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне в результате атак ВСУ погибли четверо мирных жителей: трое из них находились в одном авто. Трагедии произошли после того, как дроны ВСУ ударили по машинам. Кроме того, за воскресенье, 16 февраля, ещё три человека пострадали.