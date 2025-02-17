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Posted 17 февраля, 11:10

Published 17 февраля, 11:10

Modified 17 февраля, 11:10

Updated 17 февраля, 11:10

БПЛА кошмарят одну из трасс

Белгородцы просят защитить «опасную для жизни» дорогу, на которой погибла женщина

17 февраля 2025, 11:10
Фото: Изображение Midjourney. БПЛА кошмарят одну из трасс

Глава района в Белгородской области рассказал, как будут бороться с БПЛА

Сюжет
Приграничье
Беспилотники в последнее время усиленно атакуют Валуйский округ.

Вчера, 16 февраля, ВСУ нанесли несколько ударов по Белгородской области, из-за чего погибли четыре человека, а ещё трое получили ранения.

Несколько происшествий случилось в Валуйском округе: вблизи села Двулучное погибла одна женщина, вторая пострадала, а непосредственно в самом селе осколочные травмы получил мужчина.

Одна белгородка скончалась из-за атаки ВСУ. Ещё одну женщину госпитализировали
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После случившегося жители, чьи близкие находятся в этом населённом пункте, решили уточнить, какие меры по защите принимаются в округе.

На вопрос ответил глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он объяснил, что отряды «Барса», «Орлана» и самообороны участвуют в защите жителей и подавляют беспилотники.

«В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения на территории Валуйского округа количества систем РЭБ с расширенным спектром частот для более эффективной борьбы с БПЛА», — заявил чиновник.

Добавим, что вчера в Валуйки приезжал губернатор Вячеслав Гладков. Он обсудил с бойцами усиление защиты округа. Также стало известно о размещении дополнительных укрытий.

У того же села, где от удара ВСУ погибла белгородка, ранения получил мужчина
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Алексей дыбов#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Атака ВСУ#БПЛА
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