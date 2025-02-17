Белгородцы просят защитить «опасную для жизни» дорогу, на которой погибла женщина

Posted 17 февраля, 11:10
Published 17 февраля, 11:10
Modified 17 февраля, 11:10
Updated 17 февраля, 11:10
Вчера, 16 февраля, ВСУ нанесли несколько ударов по Белгородской области, из-за чего погибли четыре человека, а ещё трое получили ранения.
Несколько происшествий случилось в Валуйском округе: вблизи села Двулучное погибла одна женщина, вторая пострадала, а непосредственно в самом селе осколочные травмы получил мужчина.
После случившегося жители, чьи близкие находятся в этом населённом пункте, решили уточнить, какие меры по защите принимаются в округе.
На вопрос ответил глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он объяснил, что отряды «Барса», «Орлана» и самообороны участвуют в защите жителей и подавляют беспилотники.
«В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения на территории Валуйского округа количества систем РЭБ с расширенным спектром частот для более эффективной борьбы с БПЛА», — заявил чиновник.
Добавим, что вчера в Валуйки приезжал губернатор Вячеслав Гладков. Он обсудил с бойцами усиление защиты округа. Также стало известно о размещении дополнительных укрытий.