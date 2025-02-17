Появились подробности инсценировки атаки БПЛА в Белгородской области ради выплат

Posted 17 февраля, 16:23
Published 17 февраля, 16:23
Modified 17 февраля, 16:25
Updated 17 февраля, 16:25
Утром 17 февраля на совещании в правительстве губернатор Вячеслав Гладков рассказал о «крайне вопиющем» случае. По его словам, белгородцы разыграли спектакль ради получения компенсации.
Telegram-канал Baza сообщает подробности этой истории. По информации источника, машина загорелась рядом с СТО во время сварочных работ. Произошло это в Волчьей Александровке.
В этот момент мимо проезжали чиновники из регионального управления безопасности. На месте они заметили нескольких пьяных граждан.
Как пишет Telegram-канал, один из белгородцев прямо на глазах делегации бросил в авто дрон. БПЛА он нашёл в поле ещё летом.
Уже протрезвев, мужчина признался, что таким образом хотел выдать пожар за следствие атаки БПЛА и получить компенсацию.
Источник утверждает, что жителя региона задержали. Гладков ранее призывал «принять меры в рамках действующего законодательства».