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Posted 17 февраля, 16:23

Published 17 февраля, 16:23

Modified 17 февраля, 16:25

Updated 17 февраля, 16:25

Пострадавший от пожара автомобиль

Появились подробности инсценировки атаки БПЛА в Белгородской области ради выплат

17 февраля 2025, 16:23
Фото: Telegram-канал Baza. Пострадавший от пожара автомобиль
Сюжет
Приграничье
Сообщается, что машина на самом деле загорелась во время сварочных работ, а дрон, запущенный в авто, нашли ещё летом в поле.

Утром 17 февраля на совещании в правительстве губернатор Вячеслав Гладков рассказал о «крайне вопиющем» случае. По его словам, белгородцы разыграли спектакль ради получения компенсации.

Telegram-канал Baza сообщает подробности этой истории. По информации источника, машина загорелась рядом с СТО во время сварочных работ. Произошло это в Волчьей Александровке.

В этот момент мимо проезжали чиновники из регионального управления безопасности. На месте они заметили нескольких пьяных граждан.

Как пишет Telegram-канал, один из белгородцев прямо на глазах делегации бросил в авто дрон. БПЛА он нашёл в поле ещё летом.

Уже протрезвев, мужчина признался, что таким образом хотел выдать пожар за следствие атаки БПЛА и получить компенсацию.

Источник утверждает, что жителя региона задержали. Гладков ранее призывал «принять меры в рамках действующего законодательства».

Пострадавший от пожара автомобиль
Пострадавший от пожара автомобиль
Пострадавший от пожара автомобиль
Пострадавший от пожара автомобиль . Фото: Telegram-канал Baza
Белгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат
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#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Инсценировка#БПЛА
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