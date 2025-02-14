Более 22 млн: мэрия Белгорода ищет подрядчика для обслуживания и рекультивации свалки

Posted 14 февраля, 07:01
Published 14 февраля, 07:01
Modified 14 февраля, 07:03
Updated 14 февраля, 07:03
8 февраля администрация Белгорода разместила закупку о поиске подрядчика, который займётся старой городской свалкой. А точнее её содержанием и обслуживанием — «биологический этап рекультивации», как указано в документах закупки. Заявки принимать закончат в следующий понедельник, 17 февраля. Начальная цена, как указала мэрия, составляет 22 467 600 рублей из городского бюджета. Также в документах указано, что контракт начнёт действовать с момента подписания и до 28 февраля 2026 года.
Свалка на участке площадью в 204 309 м² находится между Юго-Западным кладбищем и полигоном ТБО. Работы, согласно документам закупки, делятся на несколько периодов:
Что требуется? Ухаживать за газоном и сеять его семена по необходимости, его прочёсывание и насыщение кислородом, а также покос, полив зелёных участков, подкормка удобрениями, рыхление почвы:
«Для полива газона исполнитель использует пермеат, очищенные ливневые стоки. В случае нехватки объёма пермеата и очищенных ливневых стоков для осуществления полива возможно использование привозной воды. В случае использования привозной воды, оплату за неё осуществляет исполнитель за свой счёт».
Кроме того, нужно обеспечить пожарную безопасность, уборка земельного участка и сооружений на его территории, контроль загрязнения воздуха метаном, сероводородом, винилхлоридом, бензола, ксилола и толуола.
Есть также такие пункты:
Исполнителю нужно будет вести журнал, который будет проверять заказчик. Туда нужно будет записывать все проведённые мероприятия, их виды и объёмы. Все рекомендации, перечень оборудования и материалов также указаны в описании закупки.
Рекультивацией занялись ещё в 2022 году, а как говорят жители Юго-западного района, им обещают это уже 10 лет подряд. Белгородцы жаловались на зловонный запах, который не даёт им ни проветрить дома, ни выйти спокойно на улицу. Ранее Валентин Демидов заявлял, что уже в ноябре прошлого года вместо свалки появятся зелёные насаждения и экокультурное пространство.