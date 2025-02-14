Более 22 млн: мэрия Белгорода ищет подрядчика для обслуживания и рекультивации свалки

Рекультивацией занялись ещё в 2022 году, а как говорят жители Юго-западного района, им обещают это уже 10 лет подряд. Белгородцы жаловались на зловонный запах, который не даёт им ни проветрить дома, ни выйти спокойно на улицу. Ранее Валентин Демидов заявлял, что уже в ноябре прошлого года вместо свалки появятся зелёные насаждения и экокультурное пространство.