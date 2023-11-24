Ещё 495 млн рублей на свалку: в Белгороде продолжат ликвидацию мусорного полигона

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В ходе заседания облдумы чиновник рассказал о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, в среднесрочном периоде в Белгородской области продолжится реализация экологического проекта по созданию инфраструктуры обращения с ТКО. Это ликвидация несанкционированной свалки в Белгороде. На это в 2024 году планируется направить 495 млн рублей.
В области создадут условия для перехода на экологически чистый и экономичный вид транспорта за счёт установки 10 быстрых электрозарядных станций для зарядки аккумуляторов электроавтомобилей, а также за счёт переоборудования более 1000 транспортных средств ежегодно на использование природного газа в качестве моторного топлива. В 2024-26 годах на эти цели планируют направить 131,3 млн рублей.