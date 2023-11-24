Ещё 495 млн рублей на свалку: в Белгороде продолжат ликвидацию мусорного полигона

В ходе заседания облдумы чиновник рассказал о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, в среднесрочном периоде в Белгородской области продолжится реализация экологического проекта по созданию инфраструктуры обращения с ТКО. Это ликвидация несанкционированной свалки в Белгороде. На это в 2024 году планируется направить 495 млн рублей.