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На ликвидацию свалки в Белгороде в 2024 году выделят 495 млн рублей

Ещё 495 млн рублей на свалку: в Белгороде продолжат ликвидацию мусорного полигона

24 ноября 2023, 09:42
Фото: 1MI

На ликвидацию свалки в Белгороде в 2024 году выделят 495 млн рублей

Об этом заявил первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский. Он также отметил, что в среднесрочном периоде в регионе продолжится реализация экологического проекта по созданию инфраструктуры обращения с ТКО.

В ходе заседания облдумы чиновник рассказал о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, в среднесрочном периоде в Белгородской области продолжится реализация экологического проекта по созданию инфраструктуры обращения с ТКО. Это ликвидация несанкционированной свалки в Белгороде. На это в 2024 году планируется направить 495 млн рублей.

В области создадут условия для перехода на экологически чистый и экономичный вид транспорта за счёт установки 10 быстрых электрозарядных станций для зарядки аккумуляторов электроавтомобилей, а также за счёт переоборудования более 1000 транспортных средств ежегодно на использование природного газа в качестве моторного топлива. В 2024-26 годах на эти цели планируют направить 131,3 млн рублей.

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#Белгородская область#Экология#Транспорт#Природный газ#Белгород#Кристина Семенчук#Моторное топливо#Ликвидация свалки#Электроавтомобили#Электрозарядные станции
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