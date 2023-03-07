Старую свалку в Белгороде преобразят в 2024 году

Справка. Полигон ТКО в Юго-Западном микрорайоне действовал с 1977 года. С 2006 года сохранение отходов на данной территории прекратили, а через 13 лет свалку и вовсе закрыли. На сегодняшний день полигон занимает площадь 20,4 га. Здесь накопилось 1,2 млн кубометров мусора.