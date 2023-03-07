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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Старую свалку в Белгороде преобразят в 2024 году

7 марта 2023, 10:09
Фото: 1MI
Полигон ТКО находится в Юго-Западном микрорайоне. На сегодняшний день на свалке уже завершили подготовительные работы по рекультивации. Об этом рассказал замруководителя департамента городского хозяйства Сергей Полхов.

К работам по рекультивации отходов на старой свалке в Белгороде приступили в декабре 2022 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.  В настоящий момент на полигоне завершили подготовительные работы.

Это масштабный инфраструктурный экологический проект, который в себя будет включать два этапа. Первый – технологический, а второй – агротехнологический. На сегодняшний день около 170 тысяч кубометров свалочных масс перемещено в сформированное новое тело.
Сергей Полхов
Фото: 1MI

Специалисты уже расчистили территорию, обустроили внутриплощадочные проезды, строительный городок и приступили к технологическому этапу. Также уже сформировано свалочное тело полигона – в него перенесут мусор и уплотнят.

Затем установят системы для сбора и очистки фильтрата, а также поверхностных стоков. Вторым этапом станет подготовка плодородного слоя, чтобы засеять территорию травой. Полностью завершить работы на полигоне планируют в ноябре 2024 года. Подрядчиком выступает фирма «ЦМПТ».

Справка. Полигон ТКО в Юго-Западном микрорайоне действовал с 1977 года. С 2006 года сохранение отходов на данной территории прекратили, а через 13 лет свалку и вовсе закрыли. На сегодняшний день полигон занимает площадь 20,4 га. Здесь накопилось 1,2 млн кубометров мусора.

Фото: 1MI

Подробнее о всех этапах работы, а также о том, что появится на месте городской свалки журналисты «Бел.Ру» расскажут подробнее в следующем материале.

Напомним, в конце января белгородцы пожаловались на мусорный хаб на улице Рабочей около зоопарка, а четырёх глав сельских территорий в Валуйском округе наказали за незаконные свалки объёмом около 450 м³.

Устроившего свалку белгородца нашли по выброшенной копии паспорта
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#Свалка#Полигон ТКО#Рекультивация#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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