Белгородский «Экотранс» пользовался старой свалкой и не платил аренду мэрии

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
С белгородской транспортной компании «Экотранс» взыскали многомиллионную сумму. Администрация Белгорода подала исковое заявление на «Экотранс» о взыскании более 4,6 млн рублей основного долга за аренду участка.
Помимо этой суммы, мэрия потребовала неустойку в 1,9 млн рублей за почти два года, а также неустойку в 0,1% с даты подготовки решения до дня фактического исполнения финансовых обязательств. Представитель «Экотранса» просил долг сократить до 1,3 млн рублей, а неустойку — до 140 тысяч.
Участок этот находится на территории старой городской свалки, которую собираются рекультивировать. Из 152 тысяч квадратных метров у «Экотранса» было 6 тысяч. Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун закрыл эту свалку 23 мая 2019 года. С тех пор там проходят работы по рекультивации, на её месте появятся зелёные насаждения к ноябрю 2024 года.
Ежегодная аренда свалки стоит чуть больше 2 млн рублей. После окончания аренды ответчик земельный участок не вернул, а продолжил им пользоваться без внесения арендной платы. Направленные претензии остались без ответов.
Это не первый иск мэрии к «Экотрансу» за участок на территории старой свалки площадью 93 тысячи квадратных метров. Тогда с января 2021 по март 2022 долг по аренде составил 4,8 млн рублей.