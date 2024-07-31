Белгородский «Экотранс» пользовался старой свалкой и не платил аренду мэрии

Участок этот находится на территории старой городской свалки, которую собираются рекультивировать. Из 152 тысяч квадратных метров у «Экотранса» было 6 тысяч. Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун закрыл эту свалку 23 мая 2019 года. С тех пор там проходят работы по рекультивации, на её месте появятся зелёные насаждения к ноябрю 2024 года.