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Городскую свалку в Белгороде засеют травой

Деревья нельзя, дома нельзя: что будет на месте городской свалки в Белгороде

21 июля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Городскую свалку в Белгороде засеют травой

Территорию городской свалки покроют плодородным грунтов, посеют газон и закроют для посещения, рассказал в прямом эфире мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник в ответе на вопрос жителя рассказал, что на территорию свалки сейчас завозят плодородный грунт, его слой составит 20 сантиметров. После в него засеют газонную траву.

«Высадка деревьев здесь невозможна. Их корневая система не сможет разрастись из-за того, что под почвой проходит геомембрана — изоляционный материал, который предотвращает попадание воды в тело полигона. Жилищное строительство здесь также невозможно», — уточнил Демидов.

Территорию огородят, её посещение жителями будет невозможно, потому что там работает система дегазации и очистные сооружения, поэтому цветники там не планируются.

Работы по рекультивации городской свалки должны завершить в ноябре 2024 года.

Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
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#Евгений Грицков#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Рекультивация#Валентин Демидов#Городская свалка#Цто будет на месте свалки
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