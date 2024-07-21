Деревья нельзя, дома нельзя: что будет на месте городской свалки в Белгороде

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Градоначальник в ответе на вопрос жителя рассказал, что на территорию свалки сейчас завозят плодородный грунт, его слой составит 20 сантиметров. После в него засеют газонную траву.
«Высадка деревьев здесь невозможна. Их корневая система не сможет разрастись из-за того, что под почвой проходит геомембрана — изоляционный материал, который предотвращает попадание воды в тело полигона. Жилищное строительство здесь также невозможно», — уточнил Демидов.
Территорию огородят, её посещение жителями будет невозможно, потому что там работает система дегазации и очистные сооружения, поэтому цветники там не планируются.
Работы по рекультивации городской свалки должны завершить в ноябре 2024 года.