«10 лет страдаем от ужасного запаха»: белгородцы из ЮЗР требуют решить проблему

Жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде требуют решить многолетнюю проблему с рекультивацией свалки в их районе. Более 10 лет назад горожанам пообещали, что на месте мусора появится парк, однако, по словам жителей, этого так и не произошло. Белгородцы утверждают, что ежедневный запах от свалки сильно ухудшает качество жизни.