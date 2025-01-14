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Posted 14 января, 12:02

Published 14 января, 12:02

Modified 14 января, 12:02

Updated 14 января, 12:02

Свалка в микрорайоне Юго-Западный 2.4 мешает жить белгородцам

«10 лет страдаем от ужасного запаха»: белгородцы из ЮЗР требуют решить проблему

14 января 2025, 12:02
Фото: 1MI. Свалка в микрорайоне Юго-Западный 2.4 мешает жить белгородцам

Жители Белгорода пожаловались на свалку и отсутствие обещанного парка

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Новости Белгорода
Жители микрорайона Юго-Западный в Белгороде обратились с просьбой к властям решить многолетнюю проблему. Что отвечает мэр?

Жители микрорайона Юго-Западный-2.4 в Белгороде требуют решить многолетнюю проблему с рекультивацией свалки в их районе. Более 10 лет назад горожанам пообещали, что на месте мусора появится парк, однако, по словам жителей, этого так и не произошло. Белгородцы утверждают, что ежедневный запах от свалки сильно ухудшает качество жизни.

«Мы не можем нормально проветривать дома и гулять с детьми. Это невозможно вынести», — пишут они в своём обращении.
«На протяжении многих лет мы ждали выполнения обещаний о рекультивации свалки и создании парка. Мы читаем в газетах о великолепном будущем нашего района, но на деле видим только бездействие властей и пренебрежение нашими нуждами!»

Помимо проблемы с запахом, жители микрорайона жалуются на отсутствие детской площадки, что также делает условия жизни в районе неудовлетворительными.

«Свалка остаётся живым кошмаром для нас. Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены предпринять более решительные шаги», — предупреждают белгородцы.

Мэр города Валентин Демидов, в ответ сообщил, что в 2024 году завершили рекультивацию старой городской свалки на площади более 20 гектаров.

«В части действующего полигона твёрдых коммунальных отходов информацию направил в работу. Профильные структуры проведут контрольные мероприятия в рамках имеющихся полномочий», — так размыто ответил белгородцам градоначальник.

Напомним, что свалку в Юго-Западном микрорайоне начали рекультивировать ещё в 2022 году. Стоимость работ составила 1,5 млрд рублей. Планировалось, что к ноябрю 2024 года проект будет полностью завершён, а на месте свалки появится новое экокультурное пространство.

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