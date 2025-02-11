Сколько денег вложили инвесторы в Белгородскую область с начала СВО?

В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Белгородской области достиг 168,7 млрд рублей. За 2022 год этот показатель вырос до 196,7 млрд рублей. В 2023 году инвестиции в основной капитал в регионе увеличились до 212,2 млрд рублей, при этом индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах составил 99,0% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам на 2024 год планировалось достичь около 241,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал.