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Posted 11 февраля, 08:51

Published 11 февраля, 08:51

Modified 11 февраля, 08:53

Updated 11 февраля, 08:53

Инвестиции в Белгородскую область за три года превысили 600 млрд рублей

Сколько денег вложили инвесторы в Белгородскую область с начала СВО?

11 февраля 2025, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.

Инвестиции в Белгородскую область за три года превысили 600 млрд рублей

Сюжет
Эксклюзив
На территории региона в настоящее время реализуется 136 инвестиционных проекта. Какие отрасли привлекают бизнес и на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели, читайте ниже.

Что привлекает инвесторов

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, приоритеты экономического развития Белгородской области определены в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В рамках этой стратегии планируется создание новых промышленных кластеров, основанных на секторах с высоким потенциалом, таких как специализированное машиностроение и инжиниринг, биофармацевтика, а также производство компонентов и ингредиентов для пищевой индустрии.

Также предусмотрен запуск реинжиниринга и развитие собственного производства в наиболее уязвимых к санкциям и зависимым от технологического импорта отраслях, включая горно-металлургический комплекс (ГМК), агропромышленный комплекс (АПК) и фармацевтику. Важным аспектом станет стимулирование сотрудничества между крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Ключевые направления инвестиций включают:

— реконструкцию и расширение существующих и создание новых агропромышленных производств с целью повышения добавленной стоимости;

— техническое перевооружение, модернизацию и цифровизацию предприятий ГМК;

— расширение биофармацевтического производства;

— модернизацию и развитие машиностроительных предприятий, а также производство строительных материалов;

— изготовление бумажных и ювелирных изделий, а также развитие жилищного строительства.

Как помогают инвесторам

Для привлечения инвестиций в регион разработаны следующие меры поддержки и инициативы:

— госуслуга, связанная с принятием решений о включении или отказе во включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов. В рамках данной меры предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль;

— предлагаются специальные инвестиционные контракты, которые позволяют применять дифференцированные налоговые льготы по налогу на имущество организаций;

— проводится работа по созданию условий для функционирования свободной экономической зоны, в рамках которой будет действовать преференциальный режим, включающий налоговые и иные льготы;

— внедрён механизм защиты и стимулирования капиталовложений;

— разработан механизм заключения контрактов с взаимными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты);

— установлен региональный инвестиционный стандарт;

— реализуется проект «Сквозной инвестиционный поток»;

— предусмотрен механизм обратной связи с инвесторами через портал «Госуслуги»;

— предлагается субсидия для возмещения затрат на создание инфраструктурных объектов, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

В текущем году также будет предоставлена субсидия юрлицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся переоборудованием транспортных средств для использования природного газа (метана) в качестве топлива на территории Белгородской области. Кроме того, будет частично субсидироваться приобретение нового оборудования промышленными предприятиями, а также предоставляться займы для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности.

Инвестиционные проекты сегодня

На сегодняшний день в инвестиционном портфеле региона насчитывается 136 проектов, общая стоимость которых составляет 462 миллиарда рублей. Эти проекты охватывают различные сферы, включая обрабатывающую промышленность, горно-металлургический комплекс, машиностроение, АПК и фармацевтику. Самые масштабные реализуются в промышленности, металлургии и сельском хозяйстве.

Например, группа компаний «ЭФКО» вложила более 43 миллиардов рублей в развитие пищевой промышленности, биотехнологий и инноваций в Белгородской области. Компания «Металлоинвест» реализует проект в горно-металлургической отрасли общим объемом инвестиций 41,8 миллиарда рублей. «Северсталь» вкладывает 30,3 миллиарда рублей в проекты в горно-добывающей сфере, а комбинат «КМАруда» планирует увеличить производственные мощности с общими инвестициями в 28,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе реализуются и другие крупные инвестиционные проекты.

О планах

В настоящее время в инвестиционном портфеле региона числится пять проектов общей стоимостью свыше 90 миллиардов рублей, охватывающих такие отрасли, как агропромышленный комплекс, горно-металлургический комплекс и фармацевтика. Реализация этих проектов запланирована на 2025–2026 годы.

В частности, в агропромышленном комплексе намечено возведение завода, который будет производить оборудование для управления кормами и отходами крупного рогатого скота (KPC). В горно-металлургическом комплексе планируется строительство завода по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ).

Статистика за три года

В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Белгородской области достиг 168,7 млрд рублей. За 2022 год этот показатель вырос до 196,7 млрд рублей. В 2023 году инвестиции в основной капитал в регионе увеличились до 212,2 млрд рублей, при этом индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах составил 99,0% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам на 2024 год планировалось достичь около 241,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Есть ли преграды?

Как сообщили в правительстве, Белгородская область — привлекательный регион для инвесторов. Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленному Агентством стратегических инициатив, область занимает 16-е место по итогам 2024 года.

Основной принцип инвестиционной политики Белгородской области заключается в сопровождении инвесторов в формате «одного окна», который предоставляет доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Внедрённый механизм обратной связи между бизнесом и властями на платформе обратной связи позволяет быстро реагировать на обращения от инвесторов или действующих предпринимателей.

Власти добавили, что в сложившихся условиях региональное правительство особенно уделяет внимание восстановлению пострадавших предприятий. На территории Белгородской области установлен преференциальный режим свободной экономической зоны, а созданный проектный офис оказывает индивидуальную поддержку как потенциальным участникам, так и уже подавшим документы на вступление в СЭЗ.

Как считают в правительстве, регион строит безбарьерную среду, которая позволяет избежать любых препятствий для инвесторов, желающих реализовать свой проект на территории региона.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру составили рейтинг инвесторов Белгородской области. Подробности — по ссылке.

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