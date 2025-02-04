Пожелавший заработать на «инвестициях» белгородец втянул знакомых в кредиты

Posted 4 февраля, 17:02
Published 4 февраля, 17:02
Modified 4 февраля, 17:02
Updated 4 февраля, 17:02
За последнюю неделю 57 жителей Белгородской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве и дистанционных кражах. Общая сумма похищенных средств превысила 16 миллионов рублей, из которых более 5 миллионов потерпевшие взяли в кредит.
Одним из пострадавших стал 47-летний житель Волоконовского района. В октябре 2023 года он увидел в интернете объявление о возможности заработка на инвестициях и оставил свои контактные данные. Вскоре с ним связался мошенник, представившийся брокером. Мужчина начал переводить деньги на предоставленные счета, а затем, чтобы «вывести доход», привлёк своих родственников. Его племянник и знакомая взяли крупные кредиты, которые также ушли мошенникам.
В итоге белгородец потерял более 2,3 миллиона рублей. Когда попытки вывести средства не увенчались успехом, он обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Таким образом, первый месяц 2025 года 180 белгородцев пострадали от мошенников. Сумма ущерба составила более 58 млн рублей.