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Posted 4 февраля, 17:02

Published 4 февраля, 17:02

Modified 4 февраля, 17:02

Updated 4 февраля, 17:02

Белгородцы продолжают переводить деньги мошенникам

Пожелавший заработать на «инвестициях» белгородец втянул знакомых в кредиты

4 февраля 2025, 17:02
Фото: 1MI. Белгородцы продолжают переводить деньги мошенникам

Белгородцы за неделю перевели мошенникам 16 млн рублей

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Новости Белгорода
За неделю 57 белгородцев потеряли суммарно более 16 млн рублей из-за мошенников. Среди популярных афер — схема «развода» через инвестиции.

За последнюю неделю 57 жителей Белгородской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве и дистанционных кражах. Общая сумма похищенных средств превысила 16 миллионов рублей, из которых более 5 миллионов потерпевшие взяли в кредит.

Одним из пострадавших стал 47-летний житель Волоконовского района. В октябре 2023 года он увидел в интернете объявление о возможности заработка на инвестициях и оставил свои контактные данные. Вскоре с ним связался мошенник, представившийся брокером. Мужчина начал переводить деньги на предоставленные счета, а затем, чтобы «вывести доход», привлёк своих родственников. Его племянник и знакомая взяли крупные кредиты, которые также ушли мошенникам.

В итоге белгородец потерял более 2,3 миллиона рублей. Когда попытки вывести средства не увенчались успехом, он обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Напомним, за прошлую неделю белгородцы отдали мошенникам более 28 млн рублей.

Таким образом, первый месяц 2025 года 180 белгородцев пострадали от мошенников. Сумма ущерба составила более 58 млн рублей.

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