Пожелавший заработать на «инвестициях» белгородец втянул знакомых в кредиты

Одним из пострадавших стал 47-летний житель Волоконовского района. В октябре 2023 года он увидел в интернете объявление о возможности заработка на инвестициях и оставил свои контактные данные. Вскоре с ним связался мошенник, представившийся брокером. Мужчина начал переводить деньги на предоставленные счета, а затем, чтобы «вывести доход», привлёк своих родственников. Его племянник и знакомая взяли крупные кредиты, которые также ушли мошенникам.