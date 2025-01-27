Рейтинг
Инвесторов

Белгородская область

Рядом с Белгородской областью идёт СВО. Но жизнь продолжается, в том числе и экономическая. Бизнес стремится вкладываться и развиваться. Кто здесь больше преуспел - в рейтинге Бел.Ру.

Как считали

Рейтинг составлялся по открытым данным за 2023 год. В рейтинг не вошли стратегические предприятия, чья отчетность не публикуется в открытом доступе. Когда данные появятся, мы рассмотрим вопрос о перерасчёте рейтинга, потому что инвестиции в этой отрасли в Белгородской области традиционно наиболее существенны.Так, только “Металлоинвест” заключал соглашение на шесть лет до 2026 года об инвестировании более 160 млрд рублей в развитие Лебединского ГОКа и Оскольского металлургического комбината.

В рейтинг вошли предприятия, работающие в регионе. При этом у них могут быть владельцы и за пределами Белгородской области. Так в верхнюю часть топа попали белгородские подразделения “Эфко” и “Мираторга”. Но мы не считали инвестиции “дочек” и подконтрольных компаний за пределами Белгородской области.

Отдельно нужно отметить “Русагро”. Компания только летом 2024 года “переехала” в Белгород, а осенью стала единственным владельцем “Агро-Белогорья”. Но мы посчитали, что нет смысла выделять отдельно агрохолдинг уже не Владимира Зотова, да и инвестиции белгородских “дочек” группы компаний Мошковича и Ко превысили миллиарды рублей, поэтому “Русагро” в любом случае было бы в лидерах рейтинга - включение активов “Агро-Белогорья” лишь могло вывести на первое место. Не получилось - но об этом отдельно расскажем.

Из-за структуры владения в некоторых группах компаний мы не стали вычленять доли отдельных, а посчитали их вместе. Но нашлись и компании, часть инвестиций которых пришлось зачесть дважды. Это касается, в первую очередь, “Белгородского бройлера”, который вошёл в рейтинг и самостоятельно - и сразу на первом месте, и частично в рамках “Приосколья”, которое владеет в “Белгородском бройлере” долей в 20%.

Считали мы по трём позициям - приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.

В рейтинг в итоге вошли 50 компаний и структур, инвестиционные вложения которых в Белгородской области превысили в 2023 году 100 млн рублей. Изучались сведения об инвестициях в годовых отчетах юридических лиц и на официальных ресурсах.

1

Белгородский бройлер

Разведение сельскохозяйственной птицы
4,4 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Общие траты на инвестиционные проекты у компании превысили 4 млрд 477 млн рублей. Из них только 45 млн - приобретение внеоборотных активов. Основной “профит” - покупка акций и долей на более чем 4,4 млрд рублей.

Компания занимается производством инкубационного яйца и выращиванием птицы. Производственные площадки расположены в сёлах Головино и Красный Октябрь в Белгородском районе, в селе Крестовом там же. Владельцами на конец 2023 года были объявленный в розыск после побега из-под домашнего ареста обвиняемый в мошенничестве Геннадий Бобрицкий (80%) и его же куриный гигант АО “Приосколье” - 20%.

По итогам года выручка от продажи превысила 2,4 млрд рублей при себестоимости в 1,7 млрд рублей.Откуда же взялись 4 млрд инвестиций? В ноябре уже 2024 года стало известно, что к “Белгородскому бройлеру” с передачей всех прав присоединяются АО “Белгородская птицефабрика”, АО “Белгородский комбикормовый завод”, АО “Ресурс-Белгород” и АО “Шебекинские комбикорма”.

Это всё активы, созданные на базе печально знаменитой после санации Промсвязьбанка “Белой птицы”. Одну из её структур - “Белую птицу - Белгород” ликвидировали по решению суда только в октябре этого года после инициации процесса банкротства ещё в 2018 году. В 2023 году часть активов агрохолдинга перешла созданному на базе АО “Ресурс-Белгород”, а после была продана “Белгородскому бройлеру” за 2,37 млрд рублей.

2

ГK “Русагро”

Выращивание зерновых культур
3,7 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Активов у одного из крупнейших агрохолдингов в Белгородской области было в достатке и до поглощения местного “Агро-Белогорья”. Хотя рейтинг считался по данным за 2023 год, мы решили объединить данные, потому что считать АБ самостоятельной фигурой на рынке на сегодня смысла нет. Да и суммарные инвестиции в прошлом году тогда ещё холдинга Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой потянули на около 500 млн рублей. Это чуть меньше, чем у одной головной компании “Русагро”.

В то время как инвестиции во внеоборотные активы белгородских “дочек” “Русагро-Белгород” и “Русагро-Инвест” вместе составили 2,8 млрд рублей.

Основная сделка ГК в 2023 году была не в Белгородской области - “Русагро” выкупило половину акций Нижегородского масложирового комбината. Всего же, по данным годового отчёта холдинга, в 2023 году “Русагро” инвестировало 18,4 млрд рублей, 46% из них - в сельскохозяйственный сегмент. Для роста на мясном рынке купили за 400 млн рублей свинокомплекс в Белгородской области на 9 тысяч тонн свинины в год. Как мы теперь понимаем, это были только “цветочки” перед событиями 2024 года.

Покупал холдинг и земли - в том числе возле сахарных заводов в Белгородской области. Общая площадь пашни в регионе выросла на 4% до 265 тысяч гектаров.

В сахарном сегменте инвестиции направлялись в том числе и в три белгородских завода.

Из активов “Агро-Белогорья” отметим инвестиции мясоперерабатывающего завода на 176 млн рублей и “Борисовской зерновой компании” на 128 млн рублей.

3

“Эфко”

Производство растительных и животных масел и жиров
1,74 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

1,7 млрд инвестиций “Эфко” в регионе обеспечили в первую очередь вложения ООО  “Еда будущего” на 873 млн рублей.

В целом холдинг в 2023 году думал больше о развитии в сторону Персидского залива и тропического и экзотического сырья, а также пальмового масла и масла ши.

В инновационном центре “Бирюч” в Белгородской области идёт работа по четырём направлениям: биотехнологии, растительные белки, альтернативные источники энергии и БПЛА. Только в последнее направление ГК вложила 3 млрд рублей. Правда, компании зарегистрированы не в регионе, но в Белгородской области строили завод по производству аккумуляторов.

Что касается еды будущего, группа компаний реализует проект Healthy Innovation, в рамках которого сочетают растительное молоко и растительное мясо. Будучи лидером пищевой отрасли в России по объёму выручки, можно себе позволить.

Реальные инвестиции в регионе, как мы понимаем, намного больше. Так, губернатор рассказывал, что инвестиции только в модернизацию линий по производству подсолнечного масла и сои “Эфко” вложило 2 млрд рублей. А всего на лето 2023 года у “Эфко” было приоритетных проектов на 57,1 млрд рублей.

4

“Мираторг”

Животноводство
1,72 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Общий объём инвестиций зарегистрированных в Белгородской области компаний крупнейшего по производству мяса холдинга братьев Линников составил как минимум 1,7 млрд рублей.

Основной вклад здесь внесли свинокомплекс “Короча” и “Агрохолдинг Ивнянский”. Почти под сотню миллионов инвестировал “Прохоровский комбикормовый завод”.

Из не белгородских новостей отметим, что “Мираторг” идёт другим путём, чем “Эфко”, и вложился вместе со “Вкусно - и точка”в предприятие по переработке картофеля. Обеспечить россиян картошкой-фри - важная задача. Запустить должны к лету 2025 года в Орле.

В Белгородской области холдинг строил системы орошения. Закончил крупный проект по строительству оптово-распределительного центра, где инвестиции потянули на 4 млрд рублей.

Из новостей уже 2024 года отметим планы направить 11,8 млрд рублей на рост производства и переработки мяса в Белгородской области. Делать это будут как раз на СК “Короча” в Корочанском районе. Без “Вкусно - и точка” и там не обойдётся: в планах запустить линию по производству котлет для сети фастфудов.

К началу 2024 года общий объём инвестиций “Мираторга” в сельское хозяйство Белгородской области составил 56,5 млрд рублей.

5

“Приосколье”

Разведение сельскохозяйственной птицы
1,7 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Инвестиции белгородского агрохолдинга, владельцем которого уже в 2024 году юридически снова стал объявленный в розыск Геннадий Бобрицкий, потянули в 2023 году на почти 810 млн рублей. Ещё почти “соточку” подкинул “Белгородский бройлер”, где у “Приосколья” 20% в уставном капитале. В итоге рекордное пятое место в рейтинге с суммой в 1,7 млрд рублей.

Может себе позволить с учётом коллективного доминирующего положения на рынке мяса сельхозптицы вместе с “Черкизово” и “ГАП Ресурс”. ФАС сообщала, что следит за ценами компаний, что вряд ли сильно мешает очень хорошо зарабатывать - чистая прибыль “Приосколья” за 2023-й превысила 15,4 млрд рублей.

В феврале 2023 года “Приосколье” объявило о присоединении “Краснояружского бройлера”. Возможно, именно это скрывается в сумме инвестиций, потому что других подробностей о вложениях куда-либо мы отыскать не смогли.

Подробности куриного бизнеса “Белгородского бройлера” по освоению активов обанкротившейся “Белой птицы” мы рассказывали в соответствующем разделе.

6

“Белгранкорм”

Разведение сельскохозяйственной птицы
1,4 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Ещё один белгородский агрохолдинг немного не дотянул до кругленькой суммы инвестиций в 1,5 млрд рублей. Но прочно обосновался в первой десятке.

Основной “груз” на себя тут взяла головная компания с 1 млрд 57 млн рублей. Больше 140 млн в 2023 году инвестировали АО “БЭЗРК” и “Семхоз Ракитянский”, отметку в 100 млн рублей преодолело и подразделение “БГК-Томаровка”. Добавим сюда и 21,9 млн ООО “БГК-Холдинг” на приобретение долей участия в других организациях.

Одно из интересных вложений без привязки к региону - в возрождение хмелеводства в Липецкой области, в винокуренный завод, пивоварни и пруды с лососёвыми и осетровыми породами рыб. Общий объём инвестиций здесь должен составить 1,5 млрд рублей. Ещё 1,6 млрд хотели вложить в туристический комплекс - имение Хвостовых там же.

Об инвестиционных вложениях в Белгородской области мы узнать не смогли. Вероятно, деньги пошли на обновление и расширение производства.

7

“Промагро”

Разведение свиней
1,3 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

На приобретение внеоборотных активов белгородское подразделение агрохолдинга “Сибагро” потратило в 2023 году чуть более 1 млрд рублей.

На белгородском свинокомплексе провели модернизацию. Там планируют выпускать 130 тысяч тонн продукции в год. Компания планируют возобновить экспорт в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны Евроазиатского экономического союза. Актив вошёл в состав “Сибагро” в 2021 году. Расширение мощностей помогло создать 200 дополнительных рабочих мест.

Часть инвестиций пошли на открытие фирменных магазинов в Белгородской области. Активы “Промагро” в 2021 году оценивали в 9 млрд рублей.

8

“Негабаритика”

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
1,19 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания-перевозчик Дмитрия Палиенко в начале второго десятилетия своего существования вошла в десятку топа белгородских инвесторов с суммой в почти 1,2 млрд рублей. Тут уже обошлось без дочерних компаний, хотя у Палиенко есть и смежные активы, связанные с перевозками и не только.

Отметим, что инвестиции в 2023 году принесли компании не только временные убытки, но и прибыль. Так, от продажи внеоборотных активов удалось выручить более 239 млн рублей. А ещё 920 млн - от возврата займов и продажи долговых ценных бумаг.

9

“Парк аттракционов”

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
1,188 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Открытие нового парка аттракционов в Белгороде, конечно, стало для города событием. Произошло это в августе 2023 года, и принести прибыль к началу 2024-го новое предприятие Владимира Зотова не могло. Убыток составил более 66 млн рублей.

В финансовом отчёте владельцы и руководство это признали и отметили, что проект находится “в инвестиционной фазе”. Вложения только в 2023 году со стороны ООО составили 1 млрд 188 млн рублей.

В 2024 году парк пополнился новыми аттракционами, главный из которых - колесо обозрения, которое вместо мая из-за военной обстановки смогли открыть лишь в декабре.

10

“Славянка”

Кондитерские изделия
1,186 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Десятку рейтинга замыкает уже далеко не только старооскольская структура семьи Гусевых. Общие инвестиции “Славянки” по финансовым документам превысили в 2023 году 1,1 млрд рублей. Почти миллиард из них - вложения АО “ГПК”.

По итогам 2023 года основное юрлицо - АО “Кондитерская фабрика “Славянка”” вышло из убытков сразу в чистую прибыль в 2,5 млрд рублей. АО “Славянка-Люкс” нарастило чистую прибыль в 6,7 раза до 3,8 млрд рублей. Значит, вложения были удачными.

В 2023 году кондитерское объединение вложилось в том числе и в рост объёмов производства полиграфической продукции и упаковки.

Инвестиции в Белгородскую область в условиях приграничья

Несмотря на оперативную обстановку, регион пытается развиваться, как и бизнес в нём. В рейтинге состояния инвестиционного климата Белгородская область после начала СВО потеряла девять позиций, но всё же осталась на достойном 16-м месте и сохранила высокую оценку IC3.

На инвестиционной карте России в Белгородской области можно найти 175 свободных инвестплощадок, из них 153 - земельные участки, 22 - здания и помещения. В регионе действует одна территория опережающего развития и четыре технопарка. Общий объём инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года составил 212 млрд рублей.

За четыре последних года в Белгородскую область инвестировали более 818 млрд рублей. Из них 241 млрд - в 2024 году.

Из крупнейших - проекты “Металлоинвеста” в Старом Осколе и Губкине на 10,2 млрд, программа увеличения объёмов добычи и переработки руды от НЛМК на 13 млрд, распределительный центр “Мираторга” и модернизация производства на 5,1 млрд рублей, завод “Эфко” по переработке соевого белка и другие инвестиции компании на 4,8 млрд рублей.

На 2025 год в планах привлечь в регион около 265 млрд рублей инвестиций. В Старом Осколе начнут строить завод по производству бесшовных труб со стоимостью проекта в 35 млрд рублей. А в ближайшие три года в регионе планируют воплотить в жизнь 136 проектов на 462,5 млрд рублей.

Для бизнеса в белгородском приграничье должна стать большим подспорьем создаваемая в регионе свободная экономическая зона . Там, конечно, не ожидается значительных инвестиций, пока не закончится СВО и не прекратятся обстрелы со стороны Украины, но после значительные территории придётся восстанавливать и развивать.

11

“Бенталь”

Выращивание зерновых культур
1,13 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Зерновая компания, “ножки” которой растут из печально знаменитой “Белой птицы”, 2023 год снова проводила в условиях подготовки к смене владельцев.

Казалось, что пришедший в начале 2022-го Виталий Лушников - надолго. В августе он резко увеличил уставный капитал до 400 млн рублей. Однако уже в январе 2024 года основным владельцем стал московский “Овербест Рус” Дениса Мартьянова, а в декабре актив передали созданной в Белгороде “дочке” “Овербест Агро”.

Всего на приобретение внеоборотных активов “Бенталь” направила в 2023 году 1 млрд 138 млн рублей. Основной проект на 2023-2025 годы - строительство в Губкинском округе элеватора, складов и семенного завода. Общий объём инвестиций в проект превысит 3,5 млрд рублей.

12

“Белфин”

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания, занимающаяся лизингом по разным видам транспорта, оборудования и недвижимости, вернулась к инвестиционным проектам - и сразу на 1 млрд рублей. В 2002 году в графе приобретения внеоборотных активов в отчёте стоял прочерк, хотя до этого несколько лет подряд на это тратилось более 800 млн рублей ежегодно.

В 2023 году новые собственники - ставший основным в октябре 2022 года гендиректор компании Александр Масленников (57%) и владелец остальной доли с августа 2023 года Алексей Грищенко (владелец неудачно зашедшего на рынок вывоза ТКО в регионе “Еврологистика”) - решили вернуться к развитию компании. 

В 2023 году компания занимала 79-е место в рейтинге лизинговых компаний России. В 2024 опустилась на шесть позиций.

13

“Газпром газораспределение Белгород”

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
998 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Белгородское дочернее предприятие “Газпрома” в 2023 году вложилось в приобретение внеоборотных активов на 922,6 млн рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

В Белгородской области действует программа развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. В её рамках ведут проектирование, строительство и модернизацию газовых объектов в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Строителе. Есть и программа газификации жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2031 годы. На последнюю предполагается финансирование в 6,5 млрд рублей, в том числе 164,7 млн - на 2023 год, 238,6 - на 2024-й из надбавки к тарифам и средства “Газпрома” на 105 и 28,6 млн рублей соответственно.

Уровень газификации жилищного фонда в Белгородской области на начало 2024 года составил 98,08%.

14

“Зелёная долина”

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
996 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Структуры холдинга Сергея Юдина в 2023 году вложились в инвестиции почти на миллиард рублей усилиями двух “дочек” - одноимённой кормовой компании и занимающегося животноводством ООО “Нива”.

Подробностей о вложениях капитала в отчётах холдинг не расписывал. Из новостей на сайте мы узнали, что в 2023 году на базе производства “Рассвет” запустили зерносушильный комплекс, который переводят с дизельного топлива на газ. Закупалась сельскохозяйственная техника.

На 2024 год в планах холдинга было построить первый в России Агрокванториум на базе Корочанского сельхозтехникума. Также в проектах строительство завода по производству семян, завода по производству оборудования для управления кормами и отходами КРС и селекционно-генетический центр.

В конце 2023 года Сергей Юдин зарегистрировал четыре новых компании под эти проекты.

15

СПК “Большевик”

Выращивание зерновых культур.
955 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Попадание в рейтинг сельскохозяйственного производственного кооператива в Красногвардейском районе может кого-то удивить. Однако для “Большевика” вложить во внеоборотные активы 100-170 млн в год - норма. Вот только в 2023-м сумма выросла в несколько раз до 955 млн рублей.

Владельцами кооператива, занимающегося выращиванием зерновых культур и молочным производством, выступают шесть человек в равных долях в 16,66%.

Летом 2024 года СПК открыл в Красногвардейском районе вторую очередь молочного комплекса на 1200 коров. Общий объём инвестиций в проект составил 1,2 млрд. На проектные мощности комплекс должен выйти к началу 2026 года.

16

“Транспорт будущего”

Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
772 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Беспилотниками белгородцев, в плохом смысле, не удивишь. Созданное структурами “Эфко” предприятие хочет удивить в хорошем: основная отрасль компании - производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов.

Среди проектов - беспилотное аэротакси, дроны-спасатели и дроны-пожарные. В планах - беспилотный агрокомплекс, дроны-доставщики грузов и дронов для мониторинга нефте- и газопроводов.

В Белгородской области работает мелкосерийное производство новых моделей БАС и компонентов для них. Общие инвестиции в проект превысят 15 млрд рублей, а по итогам 2023 года “Транспорт будущего” отчитался о приобретении внеоборотных активов на 742 млн рублей и покупке долей участия на 29,8 млн рублей.

17

АО “Самаринское”

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
575 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Ещё один представитель белгородского агросегмента в рейтинге. После 2021 года компания чуть сократила темпы инвестирования - с 800 до 439 млн рублей. В 2023-м сумма снова превысила полмиллиарда рублей.

В финансовом отчёте говорится об увеличении основных средств за счёт ввода в эксплуатацию построенных производственных объектов на 129 млн рублей, приобретения машин и оборудования на 309 млн рублей и покупки продуктивного скота на 249 млн рублей.

В 2024 году собрание акционеров решило направить на развитие 435 млн рублей из чистой прибыли. Но про себя тоже не забыли, выделив на дивиденды 38 млн 792 тысячи рублей.

18

“Белэнергомаш-БЗЭМ”

Производство арматуры трубопроводной
575 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Входящий в состав ОМК белгородский завод в 2023  году вложил в приобретение внеоборотных активов 481 млн рублей. Сумма, с поправкой на инфляцию, - в тренде последних лет, когда подобные вложения превышали 400 млн рублей. 

В бухгалтерской отчётности говорится о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в рамках проекта на 561 млн рублей до 2028 года.

19

“Единая транспортная компания”

Перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
407 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Вот уж кого в рейтинге трудно было ожидать. АО “ЕТК” - пассажирский перевозчик, принадлежащий Белгородской области. Компания создана в 2019 году. С тех пор о вложении во внеоборотные активы отчитывалась только по итогам 2022 года, но сумма тогда составила чуть менее 15,5 млн рублей. По итогам 2023 году сумма выросла до 407 млн рублей.

Подробностей о точном распределении денег мы не нашли. Но в том числе в 2023 году ЕТК получила 26 автобусов большого класса. 

Отметим, что стоимость основных средств компании уже на конец 2022 года составляла более 1,7 млрд рублей, в том числе 100 автобусов “ЛиАЗ”. По итогам 2023 года внеоборотные активы АО потянули на 2 млрд 190 млн рублей, что чуть больше чем на 200 млн больше предыдущего показателя.

20

“Олбитэк”

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
370 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

По представителям в первой двадцатке рейтинга можно сделать вывод, что выгодны в Белгородской области не только сельское хозяйство, но и перевозки.

“Олбитэк” занимается транспортировкой негабаритных грузов по России и СНГ. С 5 декабря владеют компанией трое Калашниковых - Марина, Варвара и Екатерина - после смерти предыдущего владельца Сергея Калашникова.

По итогам 2023 года при выручке в 1,7 млрд рублей чистая прибыль составила 158 млн рублей. Инвестиционные операции потянули на 370 млн рублей. Цифра большая - с учётом, что годом ранее на внеоборотные активы потратили лишь 584 тыс. рублей.

21

Бенталь

Разведение сельскохозяйственной птицы
368 млн ₽
22

НОЦ “Бирюч””

Разведение сельскохозяйственной птицы
358 млн ₽
23

АО “Лимкорм Петфуд”

Разведение сельскохозяйственной птицы
342 млн ₽
24

"АМК"

Алексеевский молочноконсервный комбинат - Производство прочей молочной продукции
321 млн ₽
25

СПК "Советская Родина"

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
317 млн ₽
26

“Агропоставка МТ”

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
273 млн ₽
27

Корпорация ЖБК-1

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
241 млн ₽
28

“НГБР-1500”

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
241 млн ₽
29

Молочный комбинат "Авида"

Производство молочной продукции
234 млн ₽
30

“ОНС”

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
230 млн ₽
31

Агрофирма "Горби-Инвест"

Выращивание зерновых культур
226 млн ₽
32

“Рутерм”

Производство радиаторов
216 млн ₽
33

"Белгородский молочный комбинат"

Производство питьевого молока и питьевых сливок
211 млн ₽
34

"Негабаритика Центр"

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
209 млн ₽
35

“Логистик Белогорья”

Деятельность автомобильного грузового транспорта
177 млн ₽
36

ЗАО "Краснояружская зерновая компания"

Выращивание зерновых культур
167 млн ₽
37

"Бутово-Агро"

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
150 млн ₽
38

АО “Бобравское”

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
146 млн ₽
39

"Дирекция по развитию промышленных зон"

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
140 млн ₽
40

“ТБК”

Торговля оптовая промышленными химикатами
139 млн ₽
41

“Даль”

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
136 млн ₽
42

ПАО “Колос”

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
132 млн ₽
43

“Белгородэнергосбыт”

Торговля электроэнергией
131 млн ₽
44

Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат"

Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней
128 млн ₽
45

ЗАО “Фабрика диаграммных бумаг"

Производство бумаги и картона
123 млн ₽
46

“Должанское”

Смешанное сельское хозяйство
118 млн ₽
47

"Научно-производственное объединение "Химтэк"

Торговля оптовая химическими продуктами
113 млн ₽
48

“Михайловское”

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
108 млн ₽
49

"Белгородский завод Гормаш"

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
104 млн ₽
50

“Козинское”

Смешанное сельское хозяйство
104 млн ₽