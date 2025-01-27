Рядом с Белгородской областью идёт СВО. Но жизнь продолжается, в том числе и экономическая. Бизнес стремится вкладываться и развиваться. Кто здесь больше преуспел - в рейтинге Бел.Ру.

Рейтинг составлялся по открытым данным за 2023 год. В рейтинг не вошли стратегические предприятия, чья отчетность не публикуется в открытом доступе. Когда данные появятся, мы рассмотрим вопрос о перерасчёте рейтинга, потому что инвестиции в этой отрасли в Белгородской области традиционно наиболее существенны.Так, только “Металлоинвест” заключал соглашение на шесть лет до 2026 года об инвестировании более 160 млрд рублей в развитие Лебединского ГОКа и Оскольского металлургического комбината.



В рейтинг вошли предприятия, работающие в регионе. При этом у них могут быть владельцы и за пределами Белгородской области. Так в верхнюю часть топа попали белгородские подразделения “Эфко” и “Мираторга”. Но мы не считали инвестиции “дочек” и подконтрольных компаний за пределами Белгородской области.



Отдельно нужно отметить “Русагро”. Компания только летом 2024 года “переехала” в Белгород, а осенью стала единственным владельцем “Агро-Белогорья”. Но мы посчитали, что нет смысла выделять отдельно агрохолдинг уже не Владимира Зотова, да и инвестиции белгородских “дочек” группы компаний Мошковича и Ко превысили миллиарды рублей, поэтому “Русагро” в любом случае было бы в лидерах рейтинга - включение активов “Агро-Белогорья” лишь могло вывести на первое место. Не получилось - но об этом отдельно расскажем.



Из-за структуры владения в некоторых группах компаний мы не стали вычленять доли отдельных, а посчитали их вместе. Но нашлись и компании, часть инвестиций которых пришлось зачесть дважды. Это касается, в первую очередь, “Белгородского бройлера”, который вошёл в рейтинг и самостоятельно - и сразу на первом месте, и частично в рамках “Приосколья”, которое владеет в “Белгородском бройлере” долей в 20%.



Считали мы по трём позициям - приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам.



В рейтинг в итоге вошли 50 компаний и структур, инвестиционные вложения которых в Белгородской области превысили в 2023 году 100 млн рублей. Изучались сведения об инвестициях в годовых отчетах юридических лиц и на официальных ресурсах.