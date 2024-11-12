Kronung Group: Рынок инвестиций в недвижимость продолжает развиваться

Игнатий Найда также подчеркнул, что спрос на жилье может увеличиться уже со второго квартала 2025 года параллельно с ожидаемым снижением ключевой процентной ставки. Он сообщил, что два новых проекта компании — это малоэтажные комплексы, расположенные вблизи Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Объем инвестиций в данные проекты составит приблизительно 10 миллиардов рублей. В условиях высокой ключевой ставки современные девелоперы часто обращаются к альтернативным методам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Это создает новые возможности для инвесторов и открывает дополнительные каналы привлечения капитала для застройщиков, отметил Игнатий Найда.