Kronung Group: Рынок инвестиций в недвижимость продолжает развиваться

Posted 12 ноября, 06:38
Published 12 ноября, 06:38
Modified 12 ноября, 06:38
Updated 12 ноября, 06:38
Согласно данным аналитической компании NF Group, за первое полугодие текущего года в Санкт-Петербурге и Ленобласти было приобретено свыше 540 гектаров земли под жилищное строительство. При этом 94% этих земель находятся в самом регионе.
В условиях отмены льготной ипотеки и сохранения высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге Ленинградская область становится всё более привлекательной для девелоперов. За минувший год количество застройщиков в этом регионе увеличилось на 10% и достигло 93 компаний. Об этом пишет newsnn.ru.
Многие фирмы, которые ранее сосредотачивались на коммерческом строительстве, теперь выходят на рынок с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. Среди них — Kronung Group.
По словам совладельца Kronung Group Игнатия Найды, компания выбрала стратегию малоэтажного строительства, ориентируясь на оригинальные архитектурные и планировочные решения, а также обеспечивая высокий уровень благоустройства прилегающих территорий.
Игнатий Найда также подчеркнул, что спрос на жилье может увеличиться уже со второго квартала 2025 года параллельно с ожидаемым снижением ключевой процентной ставки. Он сообщил, что два новых проекта компании — это малоэтажные комплексы, расположенные вблизи Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Объем инвестиций в данные проекты составит приблизительно 10 миллиардов рублей. В условиях высокой ключевой ставки современные девелоперы часто обращаются к альтернативным методам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Это создает новые возможности для инвесторов и открывает дополнительные каналы привлечения капитала для застройщиков, отметил Игнатий Найда.
В 2024 году компания «Кронунг Групп» успешно провела первый выпуск облигаций на фондовом рынке. Общая сумма эмиссии составила 500 миллионов рублей, доходность — 22% годовых, а срок погашения установлен на три года.
Кроме того, компания объявила о запуске ЗПИФ. В активы фонда войдут объекты недвижимости, договоры долевого участия, ценные бумаги и свободные средства.
Генеральный директор «Кронунг Групп» Филипп Шраге считает, что рынок инвестиций в недвижимость продолжит свой рост. Это связано с тем, что вложения в финансовые инструменты девелоперов предоставляют возможность участвовать в реализации проектов без необходимости непосредственного участия в них.