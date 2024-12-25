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Posted 25 декабря, 13:23

Published 25 декабря, 13:23

Modified 25 декабря, 13:23

Updated 25 декабря, 13:23

Ещё один белгородец лишился крупной суммы из-за мошенников

Белгородец отдал аферистам 11 миллионов. Потерять больше денег ему помешали в банке

25 декабря 2024, 13:23
Фото: 1MI. Ещё один белгородец лишился крупной суммы из-за мошенников

Белгородец пытался заработать на инвестициях, но потерял 11 миллионов рублей

Сюжет
Мошенничество
Мужчина планировал и дальше зарабатывать на инвестициях, однако в банке заметили слишком частые и крупные переводы. Об этом они сообщили в полицию, которая и прервала эту мошенническую схему, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По известным данным, 62-летнему жителю Белгорода знакомая предложила в интернете лёгкий заработок на инвестициях. После того, как мужчина согласился, девушка связала его с якобы финансовым аналитиком.

Белгородцу скинули ссылку, он зарегистрировался на торговой площадке и стал инвестировать. Начал с 10 тысяч рублей, но затем постепенно увеличивал эту сумму. Чтобы продолжить зарабатывать деньги, ему пришлось продать автомобиль, занять у родственников крупную сумму денег и взять кредит.

Всего белгородец отдал мошенникам 11 миллионов рублей, из которых 3,5 миллиона — кредитные. Мужчина мог отдать аферистам ещё больше, если бы сотрудники банка не сообщили полиции о частых переводах крупной суммы средств.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело (часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время правоохранители выясняют личности виновных.

В ноябре и декабре жертвами таких мошенников стали 58 белгородцев. Всего они потеряли 46,7 миллиона рублей.

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