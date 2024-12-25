Белгородец отдал аферистам 11 миллионов. Потерять больше денег ему помешали в банке

Белгородец пытался заработать на инвестициях, но потерял 11 миллионов рублей

Сюжет Мошенничество

Мужчина планировал и дальше зарабатывать на инвестициях, однако в банке заметили слишком частые и крупные переводы. Об этом они сообщили в полицию, которая и прервала эту мошенническую схему, сообщили в пресс-службе УМВД региона.