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Posted 28 октября, 10:14

Published 28 октября, 10:14

Modified 28 октября, 12:34

Updated 28 октября, 12:34

Инвестиции в ВПК с доходностью 90%: что за спецфонд и почему доверять нельзя

Инвестиции в ВПК с доходностью 90%: что за спецфонд и почему доверять нельзя

28 октября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мошенничество
Сайт «Спецфонда ВПК» предлагает купить акции с доходностью 90% годовых, однако МВД РФ утверждает, что это мошеннический ресурс, через который можно потерять финансы и контроль над своим мобильным телефоном.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Теперь россияне смогут «вложиться» в оборону страны. Такой сайт «Спецфонда ВПК» создали на просторах интернета. На ресурсе используют цитаты властей и фейковые документы.

Создатели сайта предлагают посетителям начать инвестировать в оборонную промышленность России. Стоимость таких «ценных бумаг» начинается от 10 тыс. рублей. Доходность обещают от 90% годовых.

МВД РФ предупредило желающих вложиться в оборону страны: этот сайт мошеннический. С него можно поставить на устройство взламывающие приложения, через которые аферисты смогут дистанционно захватить контроль над мобильным телефоном, рассказали аналитики Digital Risk Protection.

Фото: Telegram-канал «Вестник Киберполиции России»
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#Алёна Мальцева#Экономика#Мошенничество#Инвестиции#Оборона
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