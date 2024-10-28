Инвестиции в ВПК с доходностью 90%: что за спецфонд и почему доверять нельзя

Posted 28 октября, 10:14
Published 28 октября, 10:14
Modified 28 октября, 12:34
Updated 28 октября, 12:34
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Теперь россияне смогут «вложиться» в оборону страны. Такой сайт «Спецфонда ВПК» создали на просторах интернета. На ресурсе используют цитаты властей и фейковые документы.
Создатели сайта предлагают посетителям начать инвестировать в оборонную промышленность России. Стоимость таких «ценных бумаг» начинается от 10 тыс. рублей. Доходность обещают от 90% годовых.
МВД РФ предупредило желающих вложиться в оборону страны: этот сайт мошеннический. С него можно поставить на устройство взламывающие приложения, через которые аферисты смогут дистанционно захватить контроль над мобильным телефоном, рассказали аналитики Digital Risk Protection.