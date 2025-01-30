Когда в одном из районов Белгорода откроют долгожданную школу?

Posted 30 января, 13:49
Published 30 января, 13:49
Modified 30 января, 14:06
Updated 30 января, 14:06
Строительство новой школы на улице Орлова в Белгороде продолжается. Горожане в комментариях на странице губернатора поинтересовались сроками её открытия и приёмом документов.
«Насколько мне известно, школу должны были построить и открыть в декабре 2024 года, потом перенесли на февраль 2025 года, но, судя по внешнему виду, в феврале открытия школы тоже не будет», — пишет девушка.
Мэр города Валентин Демидов сообщил, что школа примет первых учеников 1 сентября 2025 года.
«Заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля. В другие классы можно будет подать заявление после окончания текущего учебного года», — уточнил он.
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина также подтвердила, что образовательный процесс стартует осенью.
Предполагалось, что школа будет рассчитана на 600 мест. Ранее Валентин Демидов обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года.