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Posted 27 января, 11:22

Published 27 января, 11:22

Modified 27 января, 11:22

Updated 27 января, 11:22

Школы и ссуз отличились в нескольких номинациях

Названы лучшие школы Белгородской области

27 января 2025, 11:22
Фото: 1MI. Школы и ссуз отличились в нескольких номинациях
Сюжет
Школа
Список отличившихся образовательных организаций озвучили 27 января на заседании правительства.

Лучшим учреждением среднего профессионального образования стал Белгородский индустриальный колледж.

Среди начальных школ первенство в городском рейтинге занял Центр образования «Академия детства» Старого Оскола, а в сельской местности — школа «Парус детства» из села Репного.

В номинациях для общеобразовательных школ победили школа № 8 в Губкине (городская), Быковская школа Яковлевского округа (сельская начальная) и Ездоченская СОШ Чернянского района (сельская средняя).

Также среди отличившихся назвали лицей № 9 Белгорода и образовательный комплекс «Алгоритм успеха» в Белгородском районе.

Все победители награждены денежными премиями.

Ранее агентство RAEX представило рейтинги лучших школ Белгородской области. Оценивали их по нескольким критериям, в том числе по качеству образования и конкурентоспособности выпускников.

Три белгородские школы попали в топ по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы
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#Анна Селищева#Белгородская область#Школа#Колледж#Белгород
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