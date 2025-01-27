Названы лучшие школы Белгородской области

Posted 27 января, 11:22
Published 27 января, 11:22
Modified 27 января, 11:22
Updated 27 января, 11:22
Лучшим учреждением среднего профессионального образования стал Белгородский индустриальный колледж.
Среди начальных школ первенство в городском рейтинге занял Центр образования «Академия детства» Старого Оскола, а в сельской местности — школа «Парус детства» из села Репного.
В номинациях для общеобразовательных школ победили школа № 8 в Губкине (городская), Быковская школа Яковлевского округа (сельская начальная) и Ездоченская СОШ Чернянского района (сельская средняя).
Также среди отличившихся назвали лицей № 9 Белгорода и образовательный комплекс «Алгоритм успеха» в Белгородском районе.
Все победители награждены денежными премиями.
Ранее агентство RAEX представило рейтинги лучших школ Белгородской области. Оценивали их по нескольким критериям, в том числе по качеству образования и конкурентоспособности выпускников.