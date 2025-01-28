В Белгороде 14 школ сменили директоров: что произошло

Posted 28 января, 06:19
Published 28 января, 06:19
Modified 28 января, 08:52
Updated 28 января, 08:52
Ранее в редакцию Бел.Ру обратились родители, чьи дети ходят в гимназию №51. Бывшая директриса образовательного учреждения — одна из уволенных руководителей школ, после ухода которых возник скандал и начались разбирательства с участием прокуратуры. Также по данной ситуации мэру Белгорода внесли представление.
По словам белгородцев, Людмилу Бойченко сняли с должности без каких-либо причин. К тому же, заявили родители, объяснить их до сих пор не могут ни им, ни самой Бойченко. Ответ — закончился договор, всё — по обоюдному согласию. Белгородцы пишут, что женщину якобы вынудили перейти на новое место работы, которое в управлении образования Белгорода «просто порекомендовали».
В ответе администрации города Белгорода на наш запрос указано, что трудовой договор с бывшим директором прогимназии №51 расторгли 29 ноября прошлого года по соглашению обеих сторон.
Далее в мэрии подтвердили, что в декабре родители несколько раз обращались в управление образования Белгорода по поводу увольнения директора образовательного учреждения, которое посещают их дети. На вопрос о том, какие итоги имели их попытки оспорить решение, просто заявили, что на них «были даны ответы».
Так, согласно предоставленной информации, в 2024 году свои рабочие места оставили 14 руководителей общеобразовательных учреждений города:
«Причины разные: окончание трудового договора, по соглашению сторон, по собственному желанию», — указано в ответе мэрии на запрос Бел.Ру.
После увольнения вышеуказанных педагогов, согласно содержанию письма, также поступали жалобы от белгородцев с просьбами вернуть директоров на прежнее место работы. Также — «по всем даны ответы».
В управлении Бел.Ру заявили, что в прошлом году от уволенных директоров поступило четыре обращения о несогласии с отстранением от должности. Прокуратура провела проверки и обнаружила нарушения ТК. В итоге, как и заявляли ранее, по этим обращениям правоохранительные органы направили в суд четыре иска из-за найденных ими нарушений трудовых прав обратившихся. Как заявили в ответе, судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
Редакция сделала запрос и По словам руководителя инспекции, связанных с увольнением данных директоров обращений в 2024 году не поступало. По этой причине и никаких проверочных мероприятий не проводилось.
Ещё неделю назад родители дополнили общую картину новыми комментариями, которые актуальны до сих пор и набирают силу. Вот, что они сообщили журналистке Бел.Ру:
«В школе ситуация развивается ровно так, как и говорили: началось увольнение воспитателей из школы (за 1,5 месяца уже уволилось 2 воспитателя и ещё 1 — на подходе). И это только начало. На место уволившихся воспитателей точно никто не придёт, поскольку в условиях мизерных зарплат на этих местах могут работать только люди, стремящиеся не столько к быстрым деньгам, сколько к получению бесценного опыта яркого директора школы».
Также белгородцы заявили, что у таких людей нет возможности учиться и как-то профессионально развиваться. Да и «тратить свою жизнь на школу» они не хотят. По мнению родителей, нарастающие увольнения педагогов превращают школу продлённого дня в самую простую школу, которая не соответствует тем критериям, которые были раньше. Это касается и питания детей, и получения знаний, и кружков, которые посещали ученики для собственного удобства и спокойствия родителей.
«Текущим руководителям школы неприятно признавать, что до Бойченко Л.Н. они пока не дотягивают при всём желании, а для чиновников от образования это прямое доказательство ошибочности именно их кадрового решения», — далее заявили белгородцы.
Что касается их обращения в управление и министерство образования, то они сообщили следующее:
«Мэр Белгорода и министр образования Белгородской области Милёхин в курсе, что „спустить на тормозах под конец года“ ситуацию не удалось: родители ждут встречи с мэром в присутствии чиновника, по вине которого и возникла ситуация — Тяпугиной И. В. Однако они в очередной раз решили спрятаться от родителей: аппарат мэра встречу не назначает, а встреча с Тяпугиной И.В. отдельно родителей не интересует», — заявили белгородцы.
Также они рассказали, что якобы из-за сложившейся ситуации в начале февраля должность директора гимназии всё же перестанет пустовать, но кто именно займёт место Бойченко, им не сказали. Как утверждают белгородцы, чиновники просто «прячутся» от них, чтобы, по их мнению, не решать и не объяснять проблему.
Алексей Хапилин, один из родителей учеников прогимназии №51, во время телефонного разговора рассказал журналистке Бел.Ру, что на встречу с мэром белгородцев всё же записали на 20-е числа января. Далее, по словам мужчины, секретарь долго предлагал ему обратиться в управление образования, а не к мэру, также спрашивая о том, а точно ли белгородцы этого хотят. Однако, заявил белгородец, к главе администрации их всё-таки «с горем пополам» записали.
22 января произошло следующее. Как говорит Алексей, организацию собрания всё же записали на приём к начальнику управления образования, Инне Тяпугиной, с которой те уже общались, но по существу, по их словам, никаких ответов не получили. На вопрос о том, как так вышло, Алексею ответили, якобы к ней он сам и записался, а потом заявили, что на самом деле произошла ошибка. Обратиться к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину другим родителям не дали, как продолжил он. Ни 21 января, ни 22 января. Причина — нет на месте.
Как в итоге выяснилось, чиновник на самом деле отправился служить в «Барс — Белгород». Официально об этом правительство Белгородской области не сообщало, но всё же подтвердило для Бел.Ру его уход.
Редакция Бел.Ру обратилась к родителям школьников с просьбой организовать прямое интервью с Людмилой Бойченко, однако они передали её слова о том, что она не хочет публично комментировать ситуацию, на сообщение в соцсети она не ответила.