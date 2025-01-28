В Белгороде 14 школ сменили директоров: что произошло

22 января произошло следующее. Как говорит Алексей, организацию собрания всё же записали на приём к начальнику управления образования, Инне Тяпугиной, с которой те уже общались, но по существу, по их словам, никаких ответов не получили. На вопрос о том, как так вышло, Алексею ответили, якобы к ней он сам и записался, а потом заявили, что на самом деле произошла ошибка. Обратиться к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину другим родителям не дали, как продолжил он. Ни 21 января, ни 22 января. Причина — нет на месте.