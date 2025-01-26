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Posted 26 января, 06:38

Published 26 января, 06:38

Modified 26 января, 06:40

Updated 26 января, 06:40

В Белгородской области ужесточили требования к охранникам школ

Будут брать не всех? Требования к охранникам белгородских школ ужесточили

26 января 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области ужесточили требования к охранникам школ

Сюжет
Школа
В регионе решили ужесточить требования к поиску белгородцев для охраны школ. Такое решение приняли в оперштабе, сообщил Гладков.

Власти Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки решили ужесточить требования к охранникам средних учебных учреждений. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, к таким мерам решили прибегнуть из-за СВО на территории Украины и контртеррористической операции в Белгородской области.

В ближайшее время обо всех изменениях сообщат директорам школ. Глава региона отметил, что власти будут контролировать исполнение всех этих требований.

Однако пока не ясно, какие правила решили добавить или изменить. Известно, что изменения относятся к частным охранным предприятиям. Вероятно, подробности сообщат чуть позже.

Напомним, что раньше белгородцы жаловались на ужесточение требований к пропуску родителей в учебные учреждения. Например, в сентябре жители жаловались в Сети на поведение охранников и на новую пропускную систему.

Заденут ли в этот раз родителей учеников новые ужесточения требований к охранникам, пока не ясно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков#Охранники
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