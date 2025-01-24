Гладков: в Белгородской области откроют профильные дорожные классы в школах

Губернатор отметил, что даже при текущих сложностях и высоких рисках, связанных с работой дорожников, регион продолжает поддерживать превосходное качество инфраструктуры. Белгородская область уже несколько лет находится в числе лидеров по качеству дорожной сети. С 2019 года регион последовательно занимает первые позиции в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года стал частью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».