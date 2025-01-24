Гладков: в Белгородской области откроют профильные дорожные классы в школах

Posted 24 января, 10:58
Published 24 января, 10:58
Modified 24 января, 11:00
Updated 24 января, 11:00
Первый профильный класс, посвящённый дорожному хозяйству, начнёт свою работу в школах Белгородской области с 1 сентября 2025 года. Губернатор Вячеслав Гладков поручил министру автомобильных дорог и транспорта региона Сергею Евтушенко внедрить этот проект. Инициатива стартовала после подписания договора о партнёрстве между БГТУ имени Шухова и Российским университетом транспорта. Торжественное событие состоялось в Москве на конференции «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство».
Губернатор отметил, что даже при текущих сложностях и высоких рисках, связанных с работой дорожников, регион продолжает поддерживать превосходное качество инфраструктуры. Белгородская область уже несколько лет находится в числе лидеров по качеству дорожной сети. С 2019 года регион последовательно занимает первые позиции в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года стал частью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Губернатор подчеркнул, что кадровый потенциал дорожной отрасли должен постоянно развиваться. Он отметил важность привлечения молодёжи к выбору профессии с ранних лет и напомнил, что в области уже есть медицинские, аграрные, формируются металлургические и педагогические классы.
В ближайшие три года Белгородская область направит значительные средства на модернизацию дорожной инфраструктуры. На 2025 год выделено 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда, а в 2027 году эта сумма составит 21,9 миллиарда рублей. За этот период власти планируют построить и капитально отремонтировать свыше 830 километров автодорог.
С 2020 года в Белгородской области привели в порядок и построили около 2,5 тысячи километров дорог, вложив в это более 75 миллиардов рублей. В 2025 году в рамках дорожной программы предполагается завершить работы на 378 километрах 23 автодорог, оснастить 15,5 километра наружным освещением и построить 16 новых искусственных сооружений.
Недавно в селе Арнаутово Красногвардейского района начался капитальный ремонт дороги, которую не обновляли более 20 лет. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны завершиться к 30 июня 2025 года. Помимо ремонта проезжей части, проект предусматривает расширение дороги, перенос инженерных сетей и строительство тротуара.