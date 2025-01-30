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Posted 30 января, 07:20

Published 30 января, 07:20

Modified 30 января, 07:22

Updated 30 января, 07:22

Круглый стол и игры: в Белгороде прошёл День детской цифровой безопасности

Круглый стол и игры: в Белгороде прошёл День детской цифровой безопасности

30 января 2025, 07:20
Фото: bel.ru.
Сюжет
Мошенничество
Спикеры Сбера, регионального управления МВД и уполномоченный по правам ребёнка рассказали о кибербезопасности, финансовых махинациях, влиянии глобальной Сети на психику детей, а также дали советы, как обезопасить себя и юных пользователей. Подробности — ниже.

Круглый стол и образовательные мероприятия для школьников состоялись на площадке города мастеров «Мастерславль». Мероприятие посвятили кибербезопасности. Как рассказал заместитель управляющего Белгородским отделением Сбера Александр Киян, в настоящее время главный двигатель прогресса — цифровизация жизни, бизнеса и общества. Но в этом процессе есть и оборотная сторона, которая заключается в резком росте рисков.

В рамках круглого стола начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук рассказал, что в 2024 году, судя по количеству зарегистрированных преступлений, совершённых с использованием современных информационных коммуникационных технологий, сумма ущерба, причинённая жителям Белгородской области, составила 1,6 млрд рублей. В общем массиве зарегистрированных преступлений данная категория занимает треть.

Мы пытаемся максимально профилактировать возможные противоправные действия со стороны мошенников. Хочу отметить, что проблема мошенничества с использованием ИТ-технологий остро встала пять лет назад. За это время процент раскрываемости этих преступлений вырос на треть. Этому способствовали масштабная профилактика, ориентированная на различные возрастные категории, и создание специализированных отделений в полиции.
Алексей Гончарук
Фото: bel.ru

Начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков добавил, что преступность в сфере ИТ максимально информатизирована. Среди основных способов совершения преступлений:

  • звонки от сотрудников банка, правоохранительных органов и других госучреждений;
  • мошенничество, связанное с приобретением и продажей различных товаров на маркетплейсах, досках объявлений и т. д.;
  • способ, связанный с дополнительным заработком в Интернете.
Злоумышленники, используя озвученные способы мошенничества, вовлекали потерпевших в новую схему противоправных действий, такие как повреждение имущества государственных органов власти, различных организаций, уничтожение имущества, поджоги и т. д. Человек, теряя крупную сумму денег, поддавался на дальнейшее влияние мошенников и совершал противоправные действия, что в итоге приводило к наказанию, которое предусмотрено уголовным кодексом.
Игорь Жуков

Екатерина Гончарук, спикер Сбера, уточнила, что ни банки, ни полиция, ни какие-либо другие организации не решают вопросы в срочном порядке по телефону. Чтобы бороться с мошенниками, кредитные организации используют современные антифрод-системы, которые в том числе работают с использованием искусственного интеллекта.

Если банк заподозрит какие-либо мошеннические действия по счетам клиента, он приостановит операцию самостоятельно, либо заблокирует счёт, при этом каких-либо дополнительных действий по якобы спасению денег или переводу на фейковый «безопасный» счёт не нужно. При этом важно оставаться бдительными, сохранять рациональное мышление, а также просвещать близких об уловках мошенников.
Екатерина Гончарук
Фото: bel.ru

Отдельное внимание спикеры уделили кибербезопасности в детской среде и угрозам, которые подстерегают юных белгородцев в глобальной Сети. По словам уполномоченного по правам ребёнка Галины Пятых, киберпространство открывает для ребёнка не только позитивные моменты для обучения и образования, но и несёт риски, приводящие к фатальным последствиям.

Все мы понимаем, что ребёнок берёт гаджет, начиная с самого маленького возраста. При этом сегодня совершается огромное количество киберпреступлений, которые затрагивают и детей. К примеру, распространение личных данных. В дальнейшем эти сведения становятся подспорьем для совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Поэтому ребёнку нужно объяснять, что можно выкладывать в интернет, а что нельзя.
Галина Пятых

А подробнее о том, на каких психологических приёмах строят свои мошеннические схемы злоумышленники при общении с юными пользователями, рассказала психолог, сотрудник Белгородского отделения Сбера Людмила Голенищева. Она отметила, что на сегодняшний день кибербезопасность — это не только про защиту данных, но и про защиту и сохранение эмоционального здоровья.

На данный момент ведётся очень много разговоров о пользе и вреде цифровой среды. Но есть неоспоримый факт — цифровая среда плотно вошла в нашу жизнь. По статистике треть пользователей интернета — дети и подростки до 18 лет. Количество детей, использующих гаджеты, растёт. Также увеличивается экранное время. В Белгородской области этому способствует и дистанционное обучение.
Людмила Голенищева

В завершении мероприятия для юных пользователей на площадке детского города мастеров провели образовательные активности. Дети приняли участие в мастер-классе, а с помощью настольной игры проверили свои знания цифровой безопасности.

Видео: bel.ru.
«Спасают жизнь детям»: в Белгородской области продолжат проводить уроки безопасности
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