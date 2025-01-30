Круглый стол и игры: в Белгороде прошёл День детской цифровой безопасности

А подробнее о том, на каких психологических приёмах строят свои мошеннические схемы злоумышленники при общении с юными пользователями, рассказала психолог, сотрудник Белгородского отделения Сбера Людмила Голенищева. Она отметила, что на сегодняшний день кибербезопасность — это не только про защиту данных, но и про защиту и сохранение эмоционального здоровья.