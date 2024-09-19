Укрытия через метр не поставишь: как безопасно выводить детей из белгородских школ?

Гладков попросил организовать потоки детей при выходе из школ для безопасности

Сюжет Дети

На прямой линии Вячеслава Гладкова попросили увеличить число укрытий возле школ, потому что все дети в них не помещаются. Он отметил, что такое трудновыполнимо, но есть другой вариант решения проблемы.