Укрытия через метр не поставишь: как безопасно выводить детей из белгородских школ?

Posted 19 сентября, 16:47
Published 19 сентября, 16:47
Modified 19 сентября, 16:49
Updated 19 сентября, 16:49
Глава региона ответил, что на каждом метре установить укрытие невозможно и слишком затратно. Он предложил решить вопрос другим способом — правильно организовать потоки детей, разводить их по времени. Он дал поручение об этом заместителю губернатора Андрею Милёхину.
«Можно изменить порядок выхода детей. Мы же говорим о начальных и средних классах, которые выводят учителя. Зачем нам создавать большие скопления родителей на территории школы, когда мы можем разводить эти потоки, решая проблему безопасности и не уходя в лишние траты. Мы же должны сохранить зарплату учителям и воспитателям, несмотря на снижение количества детей в учреждениях. Сохранить зарплату работников всей бюджетной сферы в приграничье, где вообще всё закрыто. Наша задача обеспечить безопасность, но должна быть и разумность», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что всего на сегодняшний день в Белгородской области установлено около 2000 укрытий.