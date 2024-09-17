В белгородские школы и больницы поставляли некачественные сыр, масло и печень?

Posted 17 сентября, 15:05
Published 17 сентября, 15:05
Modified 17 сентября, 15:05
Updated 17 сентября, 15:05
Эксперты проверили продукцию, поставляемую в учреждения образования и здравоохранения Белгородской области. Пробы взяли в семи соцучреждениях. Всего за восемь месяцев отобрано 14 проб.
К некоторым продуктам у экспертов возникли вопросы. Так, в двух пробах сыра от тульских ООО «Маслово село» и ООО «МолПак» и в одной пробе сливочного масла от белгородского АО «ШМЗ» нашли стерины, что говорит о фальсификации растительными жирами.
Также в образце говяжьей печени от краснодарского ООО «ТимашевскМясоПродукт» выявили лекарственные препараты, которые используются для лечения бактериальных заболеваний у человека и животных — хинолоны. В некоторых случаях они могут вызвать аллергию.
Обо всех выявленных нарушения Россельхознадзор сообщил Роспотребнадзору, министерству образования и владельцам продукции.