В белгородские школы и больницы поставляли некачественные сыр, масло и печень?

К некоторым продуктам у экспертов возникли вопросы. Так, в двух пробах сыра от тульских ООО «Маслово село» и ООО «МолПак» и в одной пробе сливочного масла от белгородского АО «ШМЗ» нашли стерины, что говорит о фальсификации растительными жирами.