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Posted 17 сентября, 15:05

Published 17 сентября, 15:05

Modified 17 сентября, 15:05

Updated 17 сентября, 15:05

Вопросы у экспертов возникли к сливочному маслу от белгородского производителя

В белгородские школы и больницы поставляли некачественные сыр, масло и печень?

17 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI
Вопросы у экспертов возникли к сливочному маслу от белгородского производителя

В белгородской марке сливочного масла подменили растительные жиры

Сюжет
Больницы
За восемь месяцев в семи белгородских социальных учреждениях отобрали 14 проб животноводческой продукции. В четырёх из этих проб нашли несоответствия. Подробности сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Эксперты проверили продукцию, поставляемую в учреждения образования и здравоохранения Белгородской области. Пробы взяли в семи соцучреждениях. Всего за восемь месяцев отобрано 14 проб.

К некоторым продуктам у экспертов возникли вопросы. Так, в двух пробах сыра от тульских ООО «Маслово село» и ООО «МолПак» и в одной пробе сливочного масла от белгородского АО «ШМЗ» нашли стерины, что говорит о фальсификации растительными жирами.

Также в образце говяжьей печени от краснодарского ООО «ТимашевскМясоПродукт» выявили лекарственные препараты, которые используются для лечения бактериальных заболеваний у человека и животных — хинолоны. В некоторых случаях они могут вызвать аллергию.

Обо всех выявленных нарушения Россельхознадзор сообщил Роспотребнадзору, министерству образования и владельцам продукции.

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