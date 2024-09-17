Гладков назвал нецелесообразным оклейку окон в школах в неприграничном муниципалитете

Posted 17 сентября, 17:17
Published 17 сентября, 17:17
Modified 17 сентября, 17:19
Updated 17 сентября, 17:19
Во время прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась мама первоклассника Анна. Она рассказала, что проживает в Алексеевке.
Сегодня в школе предложили за счёт родителей оклеить класс бронеплёнкой. Насколько это правомерно?
Анна
Гладков ответил, что никто родителей заставить не может. К тому же, в Алексеевском округе на сегодняшний день оперативная обстановка спокойная.
Считаю, что на сегодняшний момент, исходя из оперативной обстановки, которая сейчас есть, делать это в школах Алексеевки не нужно. Алексеевка — спокойное муниципальное образование. Не дай Бог будут осложнения, мы примем меры. Если кто-то вас заставляет из должностных лиц, пишите сразу в прокуратуру. Если это делают сами родители по собственному решению, мы на это влиять не можем.
Вячеслав Гладков