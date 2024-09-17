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Posted 17 сентября, 17:17

Published 17 сентября, 17:17

Modified 17 сентября, 17:19

Updated 17 сентября, 17:19

Гладков назвал нецелесообразным оклейку окон в школах в неприграничном муниципалитете

Гладков назвал нецелесообразным оклейку окон в школах в неприграничном муниципалитете

17 сентября 2024, 17:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Прокуратура
Речь идёт об Алексеевке. Как рассказала одна из жительниц, в школе предложили за счёт родителей оклеить класс бронеплёнкой.

Во время прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась мама первоклассника Анна. Она рассказала, что проживает в Алексеевке.

Сегодня в школе предложили за счёт родителей оклеить класс бронеплёнкой. Насколько это правомерно?
Анна

Гладков ответил, что никто родителей заставить не может. К тому же, в Алексеевском округе на сегодняшний день оперативная обстановка спокойная.

Считаю, что на сегодняшний момент, исходя из оперативной обстановки, которая сейчас есть, делать это в школах Алексеевки не нужно. Алексеевка — спокойное муниципальное образование. Не дай Бог будут осложнения, мы примем меры. Если кто-то вас заставляет из должностных лиц, пишите сразу в прокуратуру. Если это делают сами родители по собственному решению, мы на это влиять не можем.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прокуратура#Родители#Школа#Муниципалитет#Окна#Белгород#Гладков#Бронепленка
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