Белгородцы могут остаться зимой без света, а учителя жалуются на «Виртуальную школу»

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Генераторы достанутся не всем Жалобы на «Виртуальную школу» Поддержали кандидатуру нового чиновника

Гладков заявил, что электрогенераторы достанутся далеко не всем даже в приграничье Белгородской области. Учителя возмущены обновлённой версией «Виртуальной школы» и намерены жаловаться в прокуратуру, а в правительстве скоро должны утвердить в должности приезжего чиновника.