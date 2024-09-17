Белгородцы могут остаться зимой без света, а учителя жалуются на «Виртуальную школу»

Posted 17 сентября, 15:30
Published 17 сентября, 15:30
Modified 17 сентября, 15:30
Updated 17 сентября, 15:30
Белгородцев из многоквартирных домов предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой. Обеспечить каждую квартиру генератором невозможно, поэтому приходится искать другие меры. Их губернатор раскрывать не стал, сославшись на гриф секретности.
Похожая ситуация — с домами в приграничье. По словам губернатора, там живут несколько сотен тысяч человек, раздать резервное питание всем не получится. Поэтому людям рекомендуют воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья и временно уехать.
Новая версия «Виртуальной школы» вызвала возмущения среди учителей. Проект только замедлил работу учащихся и педагогов, если его не доработают, то белгородцы готовы обращаться в прокуратуру.
Губернатор согласился, что назвать текущую версию «конечной или удачной нельзя». Он предложил учителям подать жалобу уже сейчас, потому что они имеют на это полное право.
Министерство образования в свою очередь сейчас собирает информацию. Если слова возмущённых белгородцев подтвердятся, власти готовы вернуться к изначальному продукту.
Областная дума поддержала кандидатуры на две должности — руководителя администрации губернатора и уполномоченного по правам ребёнка.
Кресло замгубернатора может занять приезжий чиновник Александр Лоренц, а вот место детского омбудсмена, скорее всего, останется за Галиной Пятых. Его она держит за собой с 2011 года.
Добавим, что речь пока идёт именно о поддержке кандидатур, а не об их утверждении.