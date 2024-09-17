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Posted 17 сентября, 15:30

Published 17 сентября, 15:30

Modified 17 сентября, 15:30

Updated 17 сентября, 15:30

Школьники не могут учиться из-за проблем с виртуальным образованием

Белгородцы могут остаться зимой без света, а учителя жалуются на «Виртуальную школу»

17 сентября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Школьники не могут учиться из-за проблем с виртуальным образованием
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Новости Белгорода
Гладков заявил, что электрогенераторы достанутся далеко не всем даже в приграничье Белгородской области. Учителя возмущены обновлённой версией «Виртуальной школы» и намерены жаловаться в прокуратуру, а в правительстве скоро должны утвердить в должности приезжего чиновника.

Генераторы достанутся не всем

Белгородцев из многоквартирных домов предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой. Обеспечить каждую квартиру генератором невозможно, поэтому приходится искать другие меры. Их губернатор раскрывать не стал, сославшись на гриф секретности.

Похожая ситуация — с домами в приграничье. По словам губернатора, там живут несколько сотен тысяч человек, раздать резервное питание всем не получится. Поэтому людям рекомендуют воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья и временно уехать.

Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев
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Жалобы на «Виртуальную школу»

Новая версия «Виртуальной школы» вызвала возмущения среди учителей. Проект только замедлил работу учащихся и педагогов, если его не доработают, то белгородцы готовы обращаться в прокуратуру.

Губернатор согласился, что назвать текущую версию «конечной или удачной нельзя». Он предложил учителям подать жалобу уже сейчас, потому что они имеют на это полное право.

Министерство образования в свою очередь сейчас собирает информацию. Если слова возмущённых белгородцев подтвердятся, власти готовы вернуться к изначальному продукту.

«Бездарный продукт»: почему белгородские учителя хотят обратиться в прокуратуру?
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Поддержали кандидатуру нового чиновника

Областная дума поддержала кандидатуры на две должности — руководителя администрации губернатора и уполномоченного по правам ребёнка.

Кресло замгубернатора может занять приезжий чиновник Александр Лоренц, а вот место детского омбудсмена, скорее всего, останется за Галиной Пятых. Его она держит за собой с 2011 года.

Добавим, что речь пока идёт именно о поддержке кандидатур, а не об их утверждении.

Белгородские депутаты поддержали кандидатуру нового приезжего чиновника
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