Белгородские дети начали учёбу в безопасных регионах

Около 400 детей из приграничья начали учебный год в школах Орловской области

Некоторые дети из Курской, Белгородской и Брянской областей начали новый учебный год в Орловской области. Часть из них перевелась в новые учреждения, а другие начали обучение на дистанте в своих прежних школах. Подробности сообщил «Орелtimes» со ссылкой на орловский департамент образования.