Белгородские дети начали учёбу в безопасных регионах

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Новый учебный 2024/2025 год в орловских школах начали 443 ученика из Белгородской, Курской и Брянской областей. Эти дети приступили к обучению в очном формате, однако на территории региона есть ещё 150 ребят, которые начали обучение в своих школах дистанционно.
При этом всего в Орловской области около 80% учеников обучаются в первую смену, а остальные — во вторую.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время важно вывозить детей за пределы региона, поскольку количество погибших и пострадавших с каждым днём растёт. Сейчас другие регионы готовы принять у себя около 2000 юных белгородцев.