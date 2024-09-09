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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Белгородских детей оставили на учёбе в том числе в Орловской области

Белгородские дети начали учёбу в безопасных регионах

9 сентября 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Белгородских детей оставили на учёбе в том числе в Орловской области

Около 400 детей из приграничья начали учебный год в школах Орловской области

Некоторые дети из Курской, Белгородской и Брянской областей начали новый учебный год в Орловской области. Часть из них перевелась в новые учреждения, а другие начали обучение на дистанте в своих прежних школах. Подробности сообщил «Орелtimes» со ссылкой на орловский департамент образования.
Сюжет
Дети

Новый учебный 2024/2025 год в орловских школах начали 443 ученика из Белгородской, Курской и Брянской областей. Эти дети приступили к обучению в очном формате, однако на территории региона есть ещё 150 ребят, которые начали обучение в своих школах дистанционно.

При этом всего в Орловской области около 80% учеников обучаются в первую смену, а остальные — во вторую.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время важно вывозить детей за пределы региона, поскольку количество погибших и пострадавших с каждым днём растёт. Сейчас другие регионы готовы принять у себя около 2000 юных белгородцев.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Орловская область#Белгород#Учёба
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