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«Бригантина „Белогорье“» в Крыму

Родители детей из «Бригантины „Белогорье“» в Крыму переживают за безопасность

24 июня 2024, 11:47
Фото: Bel.ru
«Бригантина „Белогорье“» в Крыму
После атаки ВСУ на Севастополь белгородские родители стали возмущаться несоблюдению мер безопасности в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Представители санатория ответили на жалобу.

Одна из местных жительниц рассказала, что в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму детей якобы не уводят в укрытие во время ракетной опасности. По словам женщины, во время отражения атаки ПВО вожатые и дети сидят в помещении рядом с окнами.

«Почему такое безобразие? Сегодня пострадал Севастополь, а руководству „Бригантины“ вообще всё равно. Нас уверяли, что безопасность на первом месте. По итогу это полнейшая безответственность», — пишет Кристина.

Представители санатория ответили женщине в комментариях и пояснили, что в «Бригантине „Белогорье“» соблюдаются все меры безопасности: объект находится под охраной, проводятся плановые учебные эвакуации с участием работников и детей, а укрытия обеспечены всем необходимым в соответствии с требованиями.

23 июня 2024 года на территории пгт. Заозерное сигнала «Ракетная опасность» объявлено не было. Педагоги в случае сигнала «Ракетная опасность» готовы к проведению всех мероприятий по эвакуации детей в укрытия.
представители санатория

Напомним, вчера ВСУ ударили по пляжу в Севастополе. В результате атаки погибли четверо, пострадал 151 человек. Сейчас в Севастополе введён режим ЧС регионального характера.

После обстрела с жертвами в Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
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