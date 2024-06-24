Родители детей из «Бригантины „Белогорье“» в Крыму переживают за безопасность

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Одна из местных жительниц рассказала, что в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму детей якобы не уводят в укрытие во время ракетной опасности. По словам женщины, во время отражения атаки ПВО вожатые и дети сидят в помещении рядом с окнами.
«Почему такое безобразие? Сегодня пострадал Севастополь, а руководству „Бригантины“ вообще всё равно. Нас уверяли, что безопасность на первом месте. По итогу это полнейшая безответственность», — пишет Кристина.
Представители санатория ответили женщине в комментариях и пояснили, что в «Бригантине „Белогорье“» соблюдаются все меры безопасности: объект находится под охраной, проводятся плановые учебные эвакуации с участием работников и детей, а укрытия обеспечены всем необходимым в соответствии с требованиями.
23 июня 2024 года на территории пгт. Заозерное сигнала «Ракетная опасность» объявлено не было. Педагоги в случае сигнала «Ракетная опасность» готовы к проведению всех мероприятий по эвакуации детей в укрытия.
представители санатория
Напомним, вчера ВСУ ударили по пляжу в Севастополе. В результате атаки погибли четверо, пострадал 151 человек. Сейчас в Севастополе введён режим ЧС регионального характера.