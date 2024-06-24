Родители детей из «Бригантины „Белогорье“» в Крыму переживают за безопасность

Одна из местных жительниц рассказала, что в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму детей якобы не уводят в укрытие во время ракетной опасности. По словам женщины, во время отражения атаки ПВО вожатые и дети сидят в помещении рядом с окнами.