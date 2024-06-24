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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Белгородские учреждения культуры и спорта могут начать очную работу с 1 июля

Белгородские учреждения культуры и спорта могут начать очную работу с 1 июля

24 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI
На оперативном совещании правительства Белгородской области министр образования Андрей Милёхин рассказал о возможности выхода учреждений допобразования на очный формат.

С июля 2024 года могут вернуться к очному формату работы спортивные и культурные учреждения дополнительного образования. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства Белгородской области Андрей Милёхин.

Работа дополнительных кружков возобновится при письменном согласии родителей, учителей и тренеров. Откроются учреждения там, где можно обеспечить достаточную безопасность.

Занятия на улице могут проводиться, однако только если есть возможность быстро укрыться от возможной опасности.

Гладков объяснил, что большие спортивные и культурные объекты — это повышенная опасность из-за больших окон и витражей, но такая ситуация не везде. По каждому учреждению культуры, спорта и дополнительного образования примут индивидуальные решения.

«Не будем начинать мероприятия очного формата — у нас разойдутся все коллективы театров, музеев, оркестров. Высокого уровня специалистов готовы принять в любом регионе», — заявил губернатор.
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#Алёна Мальцева#Общество#Спорт#Родители#Безопасность#Дополнительное образование#Тренеры#Белгород#Андрей Милёхин#Учреждения культуры#Очный формат
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