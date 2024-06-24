Белгородские учреждения культуры и спорта могут начать очную работу с 1 июля

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
С июля 2024 года могут вернуться к очному формату работы спортивные и культурные учреждения дополнительного образования. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства Белгородской области Андрей Милёхин.
Работа дополнительных кружков возобновится при письменном согласии родителей, учителей и тренеров. Откроются учреждения там, где можно обеспечить достаточную безопасность.
Занятия на улице могут проводиться, однако только если есть возможность быстро укрыться от возможной опасности.
Гладков объяснил, что большие спортивные и культурные объекты — это повышенная опасность из-за больших окон и витражей, но такая ситуация не везде. По каждому учреждению культуры, спорта и дополнительного образования примут индивидуальные решения.
«Не будем начинать мероприятия очного формата — у нас разойдутся все коллективы театров, музеев, оркестров. Высокого уровня специалистов готовы принять в любом регионе», — заявил губернатор.