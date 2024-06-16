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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Дом культуры и линии электропередачи: что атаковали в Белгородской области за сутки

Дом культуры и линии электропередачи: что атаковали в Белгородской области за сутки

16 июня 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков рассказал, какие населённые пункты подверглись обстрелу в Белгородской области за сутки. В Шебекинском горокруге пострадало два человека.
Сюжет
Обстрел

Вячеслав Гладков рассказал об атаках на Белгородскую область за сутки.

В Белгородском районе ВСУ обстреляли сёла Красный Хутор, Никольское, Устинка и Щетиновка. На их территории было выпущено 133 боеприпаса и три беспилотника. Электричества нет в четырёх сёлах: Устинка, Ясные Зори, Нечаевка и Черемошное.

В Борисовском районе ВСУ атаковали населённые пункты Борисовка, Берёзовка, Грузское, Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка. Атаковали с помощью восьми беспилотников и 20 боеприпасов. В селе Берёзовка повреждены два МКД, три автомобиля, две машины сельскохозяйственной техники, кровля одного из помещений сельскохозяйственного предприятия.

В Валуйском округе из стрелкового оружия сбили беспилотник. Никто не пострадал.

В Грайворонском горокруге по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Головчино было выпущено десять БПЛА и десять артиллерийских снарядов. В результате атаки повредено два дома, три авто, два административных здания, ФАП и Дом культуры.

В Старооскольском горокруге и Краснояружском районе были попытки атаковать беспилотниками. Обошлось без последствий.

В Шебекинском горокруге по Шебекино, посёлку Красное, хутору Марьино, селу Муром выпущено четыре боеприпаса и четыре дрона-камикадзе. В результате атаки дрона-камикадзе в посёлке Красное пострадали два мирных жителя.

Мужчина с осколочным ранением головы, множественными осколочными проникающими ранениями спины и грудной клетки находится в областной клинической больнице. Его состояние оценивают как средней тяжести. Ещё один мужчина в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и спины госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также повреждено два автомобиля, гараж и линия электропередачи.

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