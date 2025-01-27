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Posted 27 января, 07:50

Published 27 января, 07:50

Modified 27 января, 08:50

Updated 27 января, 08:50

Гладков: 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами

Гладков: 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами

27 января 2025, 07:50
Фото: 1MI.
Сюжет
День Победы
На последнем оперсовещании региональные власти обсудили, как в области будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. В опасном приграничье тоже.

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого 15 января президент Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны РФ присвоить всем участникам боевых действий звания «Почётный гражданин» своего муниципального образования.

В Белгородской области на данный момент проживает 63 таких ветерана. В феврале вопрос о присвоении им соответствующего звания сначала вынесут на заседания муниципальных советов, а затем вручат его либо в торжественной обстановке в местных администрациях, либо в домашней, если не позволяет здоровье. Губернатор также предложил рассмотреть возможность поздравить стариков дистанционно через родственников.

Подняли вопрос и о проведении встреч с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны. Сейчас в регионе планируют провести 599 коллективных встреч. Мероприятия будут проводиться в местах пешеходной доступности, дополнительно организуют подвоз, покажут творческие номера. График встреч уже представлен муниципальными образованиями, он назначен на апрель.

Встречи запланированы и в приграничье, но окончательное решение об их проведении будет зависеть от оперативной обстановки.

Более 20,7 тысячи человек не смогут принять участие во встречах общего формата, поэтому к ним, тоже с разрешения родных, придут с поздравлениями индивидуально.

Фото: Презентация с оперативного совещания правительства
В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья
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