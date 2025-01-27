Гладков: 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами

Posted 27 января, 07:50
Published 27 января, 07:50
Modified 27 января, 08:50
Updated 27 января, 08:50
В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого 15 января президент Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны РФ присвоить всем участникам боевых действий звания «Почётный гражданин» своего муниципального образования.
В Белгородской области на данный момент проживает 63 таких ветерана. В феврале вопрос о присвоении им соответствующего звания сначала вынесут на заседания муниципальных советов, а затем вручат его либо в торжественной обстановке в местных администрациях, либо в домашней, если не позволяет здоровье. Губернатор также предложил рассмотреть возможность поздравить стариков дистанционно через родственников.
Подняли вопрос и о проведении встреч с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны. Сейчас в регионе планируют провести 599 коллективных встреч. Мероприятия будут проводиться в местах пешеходной доступности, дополнительно организуют подвоз, покажут творческие номера. График встреч уже представлен муниципальными образованиями, он назначен на апрель.
Встречи запланированы и в приграничье, но окончательное решение об их проведении будет зависеть от оперативной обстановки.
Более 20,7 тысячи человек не смогут принять участие во встречах общего формата, поэтому к ним, тоже с разрешения родных, придут с поздравлениями индивидуально.