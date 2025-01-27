Гладков: 63 белгородца — ветерана Великой Отечественной станут почётными гражданами

В Белгородской области на данный момент проживает 63 таких ветерана. В феврале вопрос о присвоении им соответствующего звания сначала вынесут на заседания муниципальных советов, а затем вручат его либо в торжественной обстановке в местных администрациях, либо в домашней, если не позволяет здоровье. Губернатор также предложил рассмотреть возможность поздравить стариков дистанционно через родственников.