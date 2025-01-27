Первые пять белгородских предприятий подпишут договор на участие в СЭЗ

Posted 27 января, 06:52
Published 27 января, 06:52
Modified 27 января, 07:05
Updated 27 января, 07:05
До Нового года белгородские власти отправили заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации по включению в состав свободной экономической зоны (далее СЭЗ) пяти земельных участков. Ими стали бизнесы из Шебекинского округа и Белгородского района.
Ранее заявки одобрили в федеральном правительстве. Как сообщили чиновники на еженедельном оперативном совещании, на данный момент договоры на включение участников в СЭЗ находятся на согласовании в государственно-правовом управлении президента.
Сейчас возник вопрос по поводу сроков реализации договора на участие в экономической зоне, но местные власти надеются, что закрыть его удастся в течение текущей недели, после чего пять первых участников выйдут на подписание.
Всего заявки на вступление в СЭЗ подали десять белгородских предприятий. Ещё пять пока находятся пока на федеральном этапе — всё в том же Минэке. Предельный срок для одобрения — до 15 февраля. После начнётся процедура подписания договора.