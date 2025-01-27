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Posted 27 января, 06:52

Published 27 января, 06:52

Modified 27 января, 07:05

Updated 27 января, 07:05

Первые пять белгородских предприятий подпишут договор на участие в СЭЗ

Первые пять белгородских предприятий подпишут договор на участие в СЭЗ

27 января 2025, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Белгородский бизнес
Совсем скоро первые участники свободной экономической зоны из Белгородской области подпишут свои договоры. Но не все. Почему возникла задержка?

До Нового года белгородские власти отправили заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации по включению в состав свободной экономической зоны (далее СЭЗ) пяти земельных участков. Ими стали бизнесы из Шебекинского округа и Белгородского района.

Ранее заявки одобрили в федеральном правительстве. Как сообщили чиновники на еженедельном оперативном совещании, на данный момент договоры на включение участников в СЭЗ находятся на согласовании в государственно-правовом управлении президента.

Сейчас возник вопрос по поводу сроков реализации договора на участие в экономической зоне, но местные власти надеются, что закрыть его удастся в течение текущей недели, после чего пять первых участников выйдут на подписание.

Всего заявки на вступление в СЭЗ подали десять белгородских предприятий. Ещё пять пока находятся пока на федеральном этапе — всё в том же Минэке. Предельный срок для одобрения — до 15 февраля. После начнётся процедура подписания договора.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Белгородский район#Бизнес#Министерство экономического развития#Шебекинский горокруг#Белгородский бизнес#СЭЗ
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