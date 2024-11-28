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Posted 28 ноября, 12:16

Published 28 ноября, 12:16

Modified 28 ноября, 12:18

Updated 28 ноября, 12:18

Статус участника СЭЗ намерены получить 200 предприятий Белгородской области

Статус участника СЭЗ намерены получить 200 предприятий Белгородской области

28 ноября 2024, 12:16
Фото: 1MI.
Часть компаний уже начали готовить необходимые документы. Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, рассказывая о прогнозе социально-экономического развития региона на 2025 год и на период до 2027 года.

По словам чиновника, в Белгородской области особое внимание уделяется работе по обеспечению функционирования свободной экономической зоны для предприятий, на территории которых будет действовать преференциальный режим применения налоговых и других льгот.

В настоящее время заинтересованность в получении статуса участника СЭЗ выразили порядка 200 предприятий. Подготовку документов уже начали 47 из них.

Гусев отметил, что в целом в настоящее время в портфель инвестпроектов входят 136 реализованных проектов с общим объёмом инвестиций в 462,4 млрд рублей. Объём инвестиций каждого из таких проектов — свыше 100 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерство экономического развития Российской Федерации поступили заявки на включение в состав свободной экономической зоны от пяти предприятий в Шебекинском округе.

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#Кристина Семенчук#Инвестиции#Промышленность#Налоговые льготы#Белгород#СЭЗ
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