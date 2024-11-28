Статус участника СЭЗ намерены получить 200 предприятий Белгородской области

Posted 28 ноября, 12:16
Published 28 ноября, 12:16
Modified 28 ноября, 12:18
Updated 28 ноября, 12:18
По словам чиновника, в Белгородской области особое внимание уделяется работе по обеспечению функционирования свободной экономической зоны для предприятий, на территории которых будет действовать преференциальный режим применения налоговых и других льгот.
В настоящее время заинтересованность в получении статуса участника СЭЗ выразили порядка 200 предприятий. Подготовку документов уже начали 47 из них.
Гусев отметил, что в целом в настоящее время в портфель инвестпроектов входят 136 реализованных проектов с общим объёмом инвестиций в 462,4 млрд рублей. Объём инвестиций каждого из таких проектов — свыше 100 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Министерство экономического развития Российской Федерации поступили заявки на включение в состав свободной экономической зоны от пяти предприятий в Шебекинском округе.