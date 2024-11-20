Гладков: только белгородские предприятия из регионов приграничья подали заявки в СЭЗ

Posted 20 ноября, 12:45
Published 20 ноября, 12:45
Modified 20 ноября, 12:47
Updated 20 ноября, 12:47
Корреспондент РИА спросила у губернатору Белгородской области, когда бизнес начнёт инвестировать в приграничные районы и почему так мало заявок подано на присоединение к СЭЗ. О создании зоны заговорил Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2023 года. В октябре подписали соответствующие документы между правительством Белгородской области и правительством федеральным.
«Вопрос для нас очень важен. Единственное, с чем с вами не согласен — я не считаю, что пять заявок, которые сейчас поступили в Министерство экономического развития, это мало. С учётом того, что у нас с вами сейчас в Шебекино — разрушено почти 5 тысяч домов и квартир. Даже теоретически предположить, что у нас встанут в очередь предприятия, которые пойдут строить заводы-фабрики на этой территории, это невозможно, не реально. Такого просто не будет в ближайшее время», — ответил Вячеслав Гладков.
Также глава региона рассказал, что белгородские предприятия уже обращались к президенту РФ и высказали просьбу о создании рабочего механизма, снизившего бы затраты уже действующих предприятий на восстановление.
Министерство экономразвития, как заявил губернатор, расширило функции, добавив не только возможность восстановления, но и возможности инвестирования. Гладков заверил, что для него в данном случае главное — не потерять то, что сейчас у области уже есть на данный момент.
Далее он поделился, что никто не ждал быстрых результатов от принятых мер, т. к. процесс довольно сложный, а регион принимает на себя существенные обязательства и исполнение жёстких требований.
Вячеслав Гладков отметил, что Белгородская область — единственный регион, который подал заявки, среди тех, у которых есть возможность и право создать свободную экономическую зону.
Что касается привлечения предприятий, то в настоящее время расширяется работа по пояснению возможной, условий и критериев для вступления в СЭЗ. Около сотни представителей бизнеса выслушивают объяснения по данной возможности и оценивают свои силы. До конца текущего года запустят ещё пять пакетов по принятой мере.
«Далее решение за ними. Наши предприятия давно получают федеральную поддержку», — подытожил Вячеслав Гладков.
Статус резидента свободной экономической зоны даёт возможность получить преференции при создании инвестиционного проекта.