Гладков: только белгородские предприятия из регионов приграничья подали заявки в СЭЗ

Корреспондент РИА спросила у губернатору Белгородской области, когда бизнес начнёт инвестировать в приграничные районы и почему так мало заявок подано на присоединение к СЭЗ. О создании зоны заговорил Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2023 года. В октябре подписали соответствующие документы между правительством Белгородской области и правительством федеральным.