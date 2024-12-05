И хочется, и колется: сколько белгородских предприятий хотят вступит в СЭЗ

Posted 5 декабря, 09:03
Published 5 декабря, 09:03
Modified 5 декабря, 09:05
Updated 5 декабря, 09:05
Как сообщили в региональном правительстве, на сегодняшний день от белгородских предприятий поступило пять заявок на включение в СЭЗ. Власти отметили, статус резидента можно получить при условии включения земельного участка в СЭЗ. При этом получение статуса участника носит заявительный характер.
На сегодня заявления о включении земельного участка в территорию свободной экономической зоны на территории Белгородской области для реализации инвестиционного проекта приняли от четырёх организаций, расположенных на территории Шебекинского округа, и от одной на территории Белгородского района.
Речь идёт о компаниях «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Ше6екино» и «Радом».
Предложение по установлению территории СЭЗ с пакетами документов правительство области направило в Министерство экономического развития РФ для принятия решения.
Власти отметили, что на текущий момент все поданные заявления и приложенные к ним документы о включении земельного участка в свободную экономическую зону федеральное министерство приняло.
В целом в Белгородской области на текущий момент получением статуса участника СЭЗ заинтересовалось более 200 предприятий.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года.