И хочется, и колется: сколько белгородских предприятий хотят вступит в СЭЗ

Как сообщили в региональном правительстве, на сегодняшний день от белгородских предприятий поступило пять заявок на включение в СЭЗ. Власти отметили, статус резидента можно получить при условии включения земельного участка в СЭЗ. При этом получение статуса участника носит заявительный характер.