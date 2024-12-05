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Posted 5 декабря, 09:03

Published 5 декабря, 09:03

Modified 5 декабря, 09:05

Updated 5 декабря, 09:05

На вступление в СЭЗ подали заявления 4 шебекинских фирмы и одна из Белрайона

И хочется, и колется: сколько белгородских предприятий хотят вступит в СЭЗ

5 декабря 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney.

На вступление в СЭЗ подали заявления 4 шебекинских фирмы и одна из Белрайона

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Эксклюзив
Нормативно-правовые акты о работе свободной экономической зоны в Белгородской области приняли несколько месяцев назад. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько предприятий уже подали документы, а сколько только планируют.

Как сообщили в региональном правительстве, на сегодняшний день от белгородских предприятий поступило пять заявок на включение в СЭЗ. Власти отметили, статус резидента можно получить при условии включения земельного участка в СЭЗ. При этом получение статуса участника носит заявительный характер.

На сегодня заявления о включении земельного участка в территорию свободной экономической зоны на территории Белгородской области для реализации инвестиционного проекта приняли от четырёх организаций, расположенных на территории Шебекинского округа, и от одной на территории Белгородского района.

Речь идёт о компаниях «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Ше6екино» и «Радом».

Предложение по установлению территории СЭЗ с пакетами документов правительство области направило в Министерство экономического развития РФ для принятия решения.

Власти отметили, что на текущий момент все поданные заявления и приложенные к ним документы о включении земельного участка в свободную экономическую зону федеральное министерство приняло.

В целом в Белгородской области на текущий момент получением статуса участника СЭЗ заинтересовалось более 200 предприятий.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что 60% желающих стать резидентами СЭЗ должны получить статус до конца года.

Статус участника СЭЗ намерены получить 200 предприятий Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инвестиции#Предприятия#Эксклюзив#Министерство экономического развития#Белгород#Резиденты#СЭЗ
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