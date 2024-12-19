Гладков: ещё пять белгородских бизнесов получили возможность вступить в состав СЭЗ

Напомним, что о первых пяти заявках на вступление в состав СЭЗ стало известно в начале декабря: четыре из этих территорий находятся в Шебекинском округе и одна — в Белгородском районе. Речь идёт о компаниях «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Ше6екино» и «Радом».