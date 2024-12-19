Гладков: ещё пять белгородских бизнесов получили возможность вступить в состав СЭЗ

Posted 19 декабря, 07:29
Published 19 декабря, 07:29
Modified 19 декабря, 07:31
Updated 19 декабря, 07:31
Вчера, 18 декабря, состоялся инвестиционный совет министерства экономики, во время которого рассмотрели ещё пять заявок о включении земельных участков в состав Свободной экономической зоны (СЭЗ). Их все одобрили, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Всего подобных заявок насчитывается десять штук. Вскоре их все отправят в столицу России для рассмотрения сотрудниками Министерства экономического развития.
Статус участника СЭЗ позволит белгородским бизнесменам получить льготы, которые помогут сохранить рабочие места и быстрее восстановить деятельность после обстрелов ВСУ.
«Задача нашего министерства — максимально отработать вопросы СЭЗ со всем бизнесом Шебекинского округа для того, чтобы помочь сформировать такие заявки. Убеждён, что данный экономический механизм позволит сократить затраты и восстановить производство, пострадавшее во время обстрелов со стороны ВСУ, развить новые направления, сохранив и увеличив количество рабочих мест», — напомнил Гладков.
Напомним, что о первых пяти заявках на вступление в состав СЭЗ стало известно в начале декабря: четыре из этих территорий находятся в Шебекинском округе и одна — в Белгородском районе. Речь идёт о компаниях «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Ше6екино» и «Радом».
При этом на тот момент такой возможностью интересовались ещё более 200 предприятий.