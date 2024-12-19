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Posted 19 декабря, 07:29

Published 19 декабря, 07:29

Modified 19 декабря, 07:31

Updated 19 декабря, 07:31

Гладков: ещё пять белгородских бизнесов получили возможность вступить в состав СЭЗ

Гладков: ещё пять белгородских бизнесов получили возможность вступить в состав СЭЗ

19 декабря 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.
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Хорошие новости
На сегодняшний день количество таких бизнесов насчитывает десять штук. Все эти заявки отправят в федеральное Министерство экономического развития для рассмотрения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера, 18 декабря, состоялся инвестиционный совет министерства экономики, во время которого рассмотрели ещё пять заявок о включении земельных участков в состав Свободной экономической зоны (СЭЗ). Их все одобрили, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего подобных заявок насчитывается десять штук. Вскоре их все отправят в столицу России для рассмотрения сотрудниками Министерства экономического развития.

Статус участника СЭЗ позволит белгородским бизнесменам получить льготы, которые помогут сохранить рабочие места и быстрее восстановить деятельность после обстрелов ВСУ.

«Задача нашего министерства — максимально отработать вопросы СЭЗ со всем бизнесом Шебекинского округа для того, чтобы помочь сформировать такие заявки. Убеждён, что данный экономический механизм позволит сократить затраты и восстановить производство, пострадавшее во время обстрелов со стороны ВСУ, развить новые направления, сохранив и увеличив количество рабочих мест», — напомнил Гладков.

Напомним, что о первых пяти заявках на вступление в состав СЭЗ стало известно в начале декабря: четыре из этих территорий находятся в Шебекинском округе и одна — в Белгородском районе. Речь идёт о компаниях «Аллнекс Белгород», «Техногрупп Белгород», «Лимкорм», «ТЛТ-Ше6екино» и «Радом».

При этом на тот момент такой возможностью интересовались ещё более 200 предприятий.

И хочется, и колется: сколько белгородских предприятий хотят вступит в СЭЗ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#СЭЗ
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