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Posted 15 января, 09:23

Published 15 января, 09:23

Modified 15 января, 09:23

Updated 15 января, 09:23

За две недели нового года мошенники обманули 65 белгородцев

С начала года белгородцы отдали мошенникам более 20 млн рублей: схемы краж

15 января 2025, 09:23
Фото: Изображение Midjourney. За две недели нового года мошенники обманули 65 белгородцев

В УМВД посчитали, сколько денег белгородцы отдали мошенникам

Сюжет
Мошенничество
С начала 2025 года 65 белгородцев потеряли деньги из-за мошенничества и дистанционных краж. В основном телефонные аферисты представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

С начала 2025 года 65 жителей Белгородской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве и дистанционных кражах. В результате обмана было похищено более 20,8 млн рублей, из которых свыше 4,6 млн составляют кредиты, оформленные на потерпевших. Об этом сообщили в управлении МВД по Белгородской области.

Основной схемой мошенников по-прежнему остаются звонки, где злоумышленники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают жертв перевести средства на «безопасные счета».

Так, например, 46-летняя жительница Красногвардейского района лишилась 1,6 миллиона рублей, а 78-летняя жительница Белгорода пополнила счета мошенников на 4 миллиона. Возбуждены уголовные дела, полиция ведёт работу по установлению преступников.

В МВД напоминают: не существует так называемых безопасных счетов, ни в коем случае не следует выполнять финансовые операции по телефону. Для проверки информации рекомендуется обратиться непосредственно в банк или полицию.

Недавно в Белгороде задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в пособничестве мошенникам, которые обманули пенсионера из Подмосковья на 15 млн рублей. Мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили 65-летнего мужчину перевести деньги на «безопасные» счета и продать имущество. Его квартиру планировали продать по низкой цене, но риелтор вовремя сообщил в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и задержали пособника в Белгороде.

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Только за декабрь 2024 года в Белгороде 62 человека потеряли 3,5 млн рублей, попавшись на обман в интернете. Жертвами становились как покупатели, так и продавцы. Например, один студент перевёл 13 тыс. рублей за телефон, который так и не получил, а другая женщина потеряла 29 тыс. рублей, когда ввела данные своей карты по фишинговой ссылке.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Белгород
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