С начала года белгородцы отдали мошенникам более 20 млн рублей: схемы краж

Только за декабрь 2024 года в Белгороде 62 человека потеряли 3,5 млн рублей, попавшись на обман в интернете. Жертвами становились как покупатели, так и продавцы. Например, один студент перевёл 13 тыс. рублей за телефон, который так и не получил, а другая женщина потеряла 29 тыс. рублей, когда ввела данные своей карты по фишинговой ссылке.