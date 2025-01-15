С начала года белгородцы отдали мошенникам более 20 млн рублей: схемы краж

Posted 15 января, 09:23
Published 15 января, 09:23
Modified 15 января, 09:23
Updated 15 января, 09:23
С начала 2025 года 65 жителей Белгородской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве и дистанционных кражах. В результате обмана было похищено более 20,8 млн рублей, из которых свыше 4,6 млн составляют кредиты, оформленные на потерпевших. Об этом сообщили в управлении МВД по Белгородской области.
Основной схемой мошенников по-прежнему остаются звонки, где злоумышленники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждают жертв перевести средства на «безопасные счета».
Так, например, 46-летняя жительница Красногвардейского района лишилась 1,6 миллиона рублей, а 78-летняя жительница Белгорода пополнила счета мошенников на 4 миллиона. Возбуждены уголовные дела, полиция ведёт работу по установлению преступников.
В МВД напоминают: не существует так называемых безопасных счетов, ни в коем случае не следует выполнять финансовые операции по телефону. Для проверки информации рекомендуется обратиться непосредственно в банк или полицию.
Недавно в Белгороде задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в пособничестве мошенникам, которые обманули пенсионера из Подмосковья на 15 млн рублей. Мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили 65-летнего мужчину перевести деньги на «безопасные» счета и продать имущество. Его квартиру планировали продать по низкой цене, но риелтор вовремя сообщил в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и задержали пособника в Белгороде.
Только за декабрь 2024 года в Белгороде 62 человека потеряли 3,5 млн рублей, попавшись на обман в интернете. Жертвами становились как покупатели, так и продавцы. Например, один студент перевёл 13 тыс. рублей за телефон, который так и не получил, а другая женщина потеряла 29 тыс. рублей, когда ввела данные своей карты по фишинговой ссылке.