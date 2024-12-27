Виноват новогодний ажиотаж: более 60 белгородцев пострадали от мошенников за месяц

Posted 27 декабря, 15:03
Published 27 декабря, 15:03
Modified 27 декабря, 15:03
Updated 27 декабря, 15:03
С начала декабря 62 человека пострадали от мошенников на сайтах объявлений. Общая сумма ущерба достигла 3,5 миллиона рублей.
Один из пострадавших — 27-летний иностранный студент. Он решил купить телефон в интернете и перевёл «продавцу» 13 тысяч рублей. Товар до него так и не дошёл.
24-летняя жительница Белгорода хотела продать на сайте объявлений электросамокат, но псевдопокупатель убедил её перейти по фишинговой ссылке. Деньги на её счёт якобы могли зачислиться только так, для этого ей требовалось ввести данные банковской карты.
После всех манипуляций девушка обнаружила, что с её счета списали более 29 тысяч рублей. Полицейские уже возбудили уголовные дела по данным фактам.
Покупать товары стоит только в надёжных интернет-магазинах, а оплачивать — уже после получения.
Не следует переходить для общения с продавцом в сторонние мессенджеры, а также по неизвестным ссылкам. Не сообщайте никому коды из СМС-сообщений.