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Posted 13 января, 10:11

Published 13 января, 10:11

Modified 13 января, 10:13

Updated 13 января, 10:13

Адвокату грозит до 10 лет тюрьмы

Пытался сбежать: что известно о громком задержании адвоката в Белгороде?

13 января 2025, 10:11
Фото: 1MI. Адвокату грозит до 10 лет тюрьмы

«Фонарь»: в Белгороде задержали адвоката Алексея Уколова

Сюжет
Мошенничество
По предварительной версии, он просил 1 млн рублей у жены осуждённого за решение вопроса в апелляции. Возбуждено уголовное дело.

В Белгороде 12 января задержали адвоката Алексея Уколова. По предварительным данным — за попытку получить крупную сумму денег за влияние на решение областного суда.

«Фонарь» уточняет, что адвокат попытался оказать сопротивление во время задержания и скрыться на автомобиле. В процессе были задеты другие припаркованные машины.

Против Уколова возбуждены уголовные дела по статьям за покушение на мошенничество в особо крупном размере и повреждение чужого имущества. Согласно материалам дела, адвокат требовал у жены осуждённого почти 1 миллион рублей, утверждая, что сможет повлиять на решение по апелляции в областном суде, хотя не имел такой возможности.

Несмотря на попытку скрыться, Уколов был задержан и даёт показания, сотрудничая со следствием. По делу пока не раскрыты другие подробности. Адвокату грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Уколов был адвокатом Александра Вдовина, захватившего банк «Западный» в Белгороде 10 лет назад. Мужчина требовал выдать ему 23 млн рублей. Оказалось, что он является держателем векселей на эту сумму. Вдовину компенсировали лишь 700 тысяч из всех вкладов. Преступника приговорили к двум годам колонии-поселения.

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Были и другие громкие истории, главными героями которых стали адвокаты. Два года назад адвоката и бизнесмена из Воронежской области Владимира Света вновь обвинили в убийстве белгородского предпринимателя, бывшего подполковника ФСБ Константина Васильева, который получил несколько пуль от киллера в Старом Осколе и умер сразу же от потери крови в 2018 году.

Хотя в 2021 году Свет был оправдан присяжными, апелляционный суд отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. В связи с этим Московский областной суд объявил Владимира Света в розыск по делу убийства, совершённого организованной группой по найму. Мужчина подозревался в попытке скрыться за границу. Что необычно, адвокатом Света был именно Уколов.

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