Пытался сбежать: что известно о громком задержании адвоката в Белгороде?

Были и другие громкие истории, главными героями которых стали адвокаты. Два года назад адвоката и бизнесмена из Воронежской области Владимира Света вновь обвинили в убийстве белгородского предпринимателя, бывшего подполковника ФСБ Константина Васильева, который получил несколько пуль от киллера в Старом Осколе и умер сразу же от потери крови в 2018 году.