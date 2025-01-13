Вину признал: появились новые подробности дела против белгородского адвоката

Posted 13 января, 12:05
Published 13 января, 12:05
Modified 13 января, 12:07
Updated 13 января, 12:07
Адвокат предложил жене своего клиента содействие в смягчении приговора, вынесенного её мужу за коррупционное преступление. При этом он заведомо знал, что не обладает полномочиями влиять на судебное решение.
12 января в Белгороде адвокат получил от женщины 1 млн рублей якобы за помощь. Однако, как утверждает следствие, деньги он намеревался присвоить.
Мужчину задержали на месте преступления. Изъятые денежные средства стали вещественным доказательством в уголовном деле.
Алексей Уколов полностью признал свою вину и сейчас находится под стражей. Следователи продолжают выяснять детали случившегося и собирают доказательства. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.
Напомним, что адвоката Алексея Уколова задержали в Белгороде 12 января. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Во время задержания Уколов пытался скрыться на автомобиле, задев при этом припаркованные машины. В отношении него возбуждены уголовные дела не только за мошенничество, но и за повреждение чужого имущества. Адвокат даёт показания и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.