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Posted 13 января, 12:05

Published 13 января, 12:05

Modified 13 января, 12:07

Updated 13 января, 12:07

Адвокат получил от жены подопечного 1 млн рублей

Вину признал: появились новые подробности дела против белгородского адвоката

13 января 2025, 12:05
Фото: 1MI. Адвокат получил от жены подопечного 1 млн рублей

В СК подтвердили задержание адвоката в Белгороде

Сюжет
Мошенничество
Возбуждено уголовное дело против 45-летнего адвоката местной коллегии Алексея Уколова. Его подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере.

Адвокат предложил жене своего клиента содействие в смягчении приговора, вынесенного её мужу за коррупционное преступление. При этом он заведомо знал, что не обладает полномочиями влиять на судебное решение.

12 января в Белгороде адвокат получил от женщины 1 млн рублей якобы за помощь. Однако, как утверждает следствие, деньги он намеревался присвоить.

Мужчину задержали на месте преступления. Изъятые денежные средства стали вещественным доказательством в уголовном деле.

Алексей Уколов полностью признал свою вину и сейчас находится под стражей. Следователи продолжают выяснять детали случившегося и собирают доказательства. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.

Напомним, что адвоката Алексея Уколова задержали в Белгороде 12 января. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Во время задержания Уколов пытался скрыться на автомобиле, задев при этом припаркованные машины. В отношении него возбуждены уголовные дела не только за мошенничество, но и за повреждение чужого имущества. Адвокат даёт показания и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Пытался сбежать: что известно о громком задержании адвоката в Белгороде?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Новости Белгорода#Белгород#Адвокат
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