Вину признал: появились новые подробности дела против белгородского адвоката

Напомним, что адвоката Алексея Уколова задержали в Белгороде 12 января. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Во время задержания Уколов пытался скрыться на автомобиле, задев при этом припаркованные машины. В отношении него возбуждены уголовные дела не только за мошенничество, но и за повреждение чужого имущества. Адвокат даёт показания и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.