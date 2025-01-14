Телефонный обман на 15 млн рублей: в Белгороде задержан пособник мошенников

Пенсионеру из Королёва повезло, что он не лишился квартиры, чего не скажешь о паре белгородцев, которых мошенники убедили продать две квартиры и взять кредиты, чтобы перевести более 10 миллионов рублей на «безопасный» счет. Лжесотрудники Центрального банка сообщили, что из-за взлома аккаунта на портале «Госуслуги» у них могут быть похищены личные данные. Жертвы перевели деньги после многочисленных манипуляций, включая угрозу мошенников о якобы риелторах, пытающихся продать их жильё. Полиция возбудила уголовное дело, а аферистов продолжают разыскивать.