Телефонный обман на 15 млн рублей: в Белгороде задержан пособник мошенников

Posted 14 января, 14:47
Published 14 января, 14:47
Modified 14 января, 14:48
Updated 14 января, 14:48
В Белгороде полицейские из подмосковного города Королёв задержали 22-летнего жителя города, который подозревается в пособничестве в телефонном мошенничестве, в результате которого пенсионер из Королёва потерял более 15 млн рублей.
Мошенники, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили 65-летнего мужчину перевести свои сбережения на «безопасные» счета, а затем заставили продать автомобиль и перевести полученные деньги на ещё один счёт.
Позже мошенники убедили пенсионера продать свою квартиру. Он выставил её на продажу. Однако риелтор заметил подозрительную срочность сделки и низкую цену недвижимости, о чём сообщил в полицию.
В результате совместной работы риелтора и полицейских удалось предотвратить дальнейшие манипуляции мошенников. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, а оперативники выяснили, что средства переводились на счета граждан из другого региона.
В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого в Белгороде. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению соучастников преступления.
Пенсионеру из Королёва повезло, что он не лишился квартиры, чего не скажешь о паре белгородцев, которых мошенники убедили продать две квартиры и взять кредиты, чтобы перевести более 10 миллионов рублей на «безопасный» счет. Лжесотрудники Центрального банка сообщили, что из-за взлома аккаунта на портале «Госуслуги» у них могут быть похищены личные данные. Жертвы перевели деньги после многочисленных манипуляций, включая угрозу мошенников о якобы риелторах, пытающихся продать их жильё. Полиция возбудила уголовное дело, а аферистов продолжают разыскивать.
А год назад 37-летний житель Старого Оскола стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили мужчину, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя и продать квартиру, и предложили ему взять встречные кредиты и выставить жильё на продажу, пообещав вернуть деньги после выкупа квартиры. В результате мужчина перевёл аферистам около 2 млн рублей, включая деньги от продажи недвижимости и кредит в размере 700 тыс. рублей.