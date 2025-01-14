Подозреваемого в мошенничестве белгородского адвоката заключили под стражу

Как считает следствие, Уколов, будучи защитником подсудимого, вышел за рамки своих полномочий, чтобы получить личную выгоду. Он предоставил жене подсудимого заведомо ложные сведения, сообщив, что может повлиять на смягчение приговора, вынесенного её мужу, за 1 млн рублей.