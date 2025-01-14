bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 15:56

Published 14 января, 15:56

Modified 14 января, 15:58

Updated 14 января, 15:58

Подозреваемого в мошенничестве белгородского адвоката заключили под стражу

Подозреваемого в мошенничестве белгородского адвоката заключили под стражу

14 января 2025, 15:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Меру пресечения избрал суд. Адвоката местной коллегии Алексея Уколова подозревают в покушении на мошенничество. Речь идёт о крупных суммах.

14 января прокуратура региона поддержала просьбу следователя об аресте Алексея Уколова, который обвиняется в попытке мошенничества. Речь идёт о крупной сумме.  

Как считает следствие, Уколов, будучи защитником подсудимого, вышел за рамки своих полномочий, чтобы получить личную выгоду. Он предоставил жене подсудимого заведомо ложные сведения, сообщив, что может повлиять на смягчение приговора, вынесенного её мужу, за 1 млн рублей. 

При получении денег Уколова задержали белгородские силовики.  

Свердловский районный суд Белгорода избрал в отношении адвоката меру пресечения. Его арестовали до 12 марта 2025 года.

Расследование продолжается. 

Напомним, мужчина был задержан на месте. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами. Адвокат полностью признал вину и в настоящий момент находится под стражей. 

Уколова арестовали в Белгороде 12 января. При задержании он пытался скрыться, повредив припаркованные авто. В отношении него возбудили уголовные дела как за мошеннические действия, так и за ущерб, причинённый чужому имуществу.

Он сотрудничает со следствием и предоставляет показания. За свои действия адвокат может получить наказание до 10 лет лишения свободы.

Белгородцы узнали о возвращении бойцов из плена и громком задержании адвоката
Узнать подробнее
Читайте также:
Вину признал: появились новые подробности дела против белгородского адвокатаПытался сбежать: что известно о громком задержании адвоката в Белгороде?Приговорённый к 13 годам тюрьмы белгородец подал в суд на своего адвоката
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Прокуратура#Уголовное дело#Арест#Свердловский районный суд#Следствие#Белгород#Адвокат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика