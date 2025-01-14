Подозреваемого в мошенничестве белгородского адвоката заключили под стражу

Posted 14 января, 15:56
Published 14 января, 15:56
Modified 14 января, 15:58
Updated 14 января, 15:58
14 января прокуратура региона поддержала просьбу следователя об аресте Алексея Уколова, который обвиняется в попытке мошенничества. Речь идёт о крупной сумме.
Как считает следствие, Уколов, будучи защитником подсудимого, вышел за рамки своих полномочий, чтобы получить личную выгоду. Он предоставил жене подсудимого заведомо ложные сведения, сообщив, что может повлиять на смягчение приговора, вынесенного её мужу, за 1 млн рублей.
При получении денег Уколова задержали белгородские силовики.
Свердловский районный суд Белгорода избрал в отношении адвоката меру пресечения. Его арестовали до 12 марта 2025 года.
Расследование продолжается.
Напомним, мужчина был задержан на месте. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами. Адвокат полностью признал вину и в настоящий момент находится под стражей.
Уколова арестовали в Белгороде 12 января. При задержании он пытался скрыться, повредив припаркованные авто. В отношении него возбудили уголовные дела как за мошеннические действия, так и за ущерб, причинённый чужому имуществу.
Он сотрудничает со следствием и предоставляет показания. За свои действия адвокат может получить наказание до 10 лет лишения свободы.