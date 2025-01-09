bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 15:00

Published 9 января, 15:00

Modified 9 января, 15:03

Updated 9 января, 15:03

У Белгородской области уничтожили опорный пункт ВСУ: видео

У Белгородской области уничтожили опорный пункт ВСУ: видео

9 января 2025, 15:00
Фото: Спецвзвод БПЛА «Рубеж».
Сюжет
Эксклюзив
Видео Бел.Ру прислали специалисты спецвзвода БПЛА «Рубеж», которые обнаружили опорный пункт ВСУ с помощью беспилотного воздушного судна «Шторм».

Бойцы спецвзвода БПЛА «Рубеж» поделились с журналистами Бел.Ру видео, на котором показано, как на харьковском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ в период новогодних праздников.

По словам специалистов, найти позицию противника им удалось во время выполнения полётного задания с помощью беспилотного летательного аппарата «Шторм». Координаты обнаруженной цели в режиме реального времени передали на пункт управления, после чего по опорному пункту ВСУ авиация нанесла удар.

Видео: Спецвзвод БПЛА «Рубеж».

Стоит отметить, что БПЛА «Шторм» — это дрон-разведчик столичного производства, который может летать без спутников и использует для управления частоты нестандартного диапазона.

Напомним, ранее эксперт Геннадий Алёхин предположил, что в 2025 году украинские военные могут попытаться усилить своё присутствие в Суджанском районе Курской области и атаковать южные регионы России, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области. В то же время, полковник подчеркнул, что жителям Белгородской области не стоит терять бдительность.

ВСУ атаковали шесть поселений в Белгородской области. Есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Не без последствий: ВСУ совершили серию атак на Белгородскую область в РождествоНочью под Белгородом было громко. Что произошло?ВСУ продолжают обстрелы и в Рождество, а белгородцы спорят о названии пива «Укрытие»
#Кристина Семенчук#Видео#Белгородская область#Крым#Эксклюзив#Белгород#Шторм#Херсонская область#Приграничье#Запорожская область#Харьковское направление#Суджанский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика