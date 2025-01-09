У Белгородской области уничтожили опорный пункт ВСУ: видео

Напомним, ранее эксперт Геннадий Алёхин предположил, что в 2025 году украинские военные могут попытаться усилить своё присутствие в Суджанском районе Курской области и атаковать южные регионы России, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области. В то же время, полковник подчеркнул, что жителям Белгородской области не стоит терять бдительность.