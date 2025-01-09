Posted 9 января, 15:00
Published 9 января, 15:00
Modified 9 января, 15:03
Updated 9 января, 15:03
Бойцы спецвзвода БПЛА «Рубеж» поделились с журналистами Бел.Ру видео, на котором показано, как на харьковском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ в период новогодних праздников.
По словам специалистов, найти позицию противника им удалось во время выполнения полётного задания с помощью беспилотного летательного аппарата «Шторм». Координаты обнаруженной цели в режиме реального времени передали на пункт управления, после чего по опорному пункту ВСУ авиация нанесла удар.
Стоит отметить, что БПЛА «Шторм» — это дрон-разведчик столичного производства, который может летать без спутников и использует для управления частоты нестандартного диапазона.
Напомним, ранее эксперт Геннадий Алёхин предположил, что в 2025 году украинские военные могут попытаться усилить своё присутствие в Суджанском районе Курской области и атаковать южные регионы России, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области. В то же время, полковник подчеркнул, что жителям Белгородской области не стоит терять бдительность.