ВСУ продолжают обстрелы и в Рождество, а белгородцы спорят о названии пива «Укрытие»

Posted 7 января, 15:02
Published 7 января, 15:02
Modified 7 января, 15:04
Updated 7 января, 15:04
6 января одна жительница Белгородской области заметила в одном из баров областного центра в продаже алкогольный напиток под названием «Укрытие», этикетка которого оформлена в соответствующем дизайне, который знаком каждому белгородцу.
Женщина пожаловалась, что подобное возмутительно и неуместно. Мэр Белгорода Валентин Демидов предложил разрешить вопрос правомерным путём, т. е. через обращение в РПН. Саму жалобу на дизайнерское решение пива «Укрытие» некоторые из белгородцев посчитали вполне уместны. Производитель напитка же добавил, что таким образом хотел подбодрить и поддержать жителей приграничного региона.
ВСУ за 24 подвергли обстрелу шесть муниципальных образований Белгородской области. По региону выпустили как минимум 95 боеприпасов и более 30 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе пострадали двое мужчин. Зафиксированы осколочные ранения, контузия и баротравма. Ранения они получили при взрыве, который прозвучал сегодня ночью после атаки дрона. Ещё один мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства, который сбросил ещё один беспилотник, на участке дороги Красный Октябрь — Чайки. Лечение после оказания медицинской помощи он пройдёт амбулаторно.
Погибший — в Ивнянском районе. Однако причиной его гибели стал не очередной обстрел со стороны ВСУ, а пожар. Согласно данным регионального МЧС, дом белгородца загорелся из-за сигареты. Всего в Белгородской области за тот же промежуток времени зафиксировали шесть пожаров.
Это касается непосредственно семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Согласно условиям участия в программе, семья должна проживать в Белгородской области не менее пяти лет и иметь статус нуждающейся в жилье. Часть денежных средств выделена из областного бюджета, ещё одна — из бюджета муниципалитетов.
Получить квартиру люди смогут и с первичного, и со вторичного рынка. Размер жилой площади рассчитывается по норме, по которой рекомендуемый метраж на одного человека составляет 18 м².