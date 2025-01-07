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Posted 7 января, 15:02

Published 7 января, 15:02

Modified 7 января, 15:04

Updated 7 января, 15:04

Общество

ВСУ продолжают обстрелы и в Рождество, а белгородцы спорят о названии пива «Укрытие»

7 января 2025, 15:02
Фото: Изображение Midjourney. Общество
Сюжет
Дети-инвалиды
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону почти сотню боеприпасов и три десятка БПЛА. Пострадали три человека. Ещё один белгородец в эти сутки погиб, но уже из-за «неудачного» курения. А некоторых жителей региона беспокоит вопрос о том, этично ли назвать пиво в честь белгородских укрытий.

Белгородку смутила этикетка на банке пива

6 января одна жительница Белгородской области заметила в одном из баров областного центра в продаже алкогольный напиток под названием «Укрытие», этикетка которого оформлена в соответствующем дизайне, который знаком каждому белгородцу.

Женщина пожаловалась, что подобное возмутительно и неуместно. Мэр Белгорода Валентин Демидов предложил разрешить вопрос правомерным путём, т. е. через обращение в РПН. Саму жалобу на дизайнерское решение пива «Укрытие» некоторые из белгородцев посчитали вполне уместны. Производитель напитка же добавил, что таким образом хотел подбодрить и поддержать жителей приграничного региона.

Уместно ли «Укрытие» на этикетке? Белгородку возмутило название пива в местном баре
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За сутки пострадали трое белгородцев и один погиб, но не только из-за атак ВСУ

ВСУ за 24 подвергли обстрелу шесть муниципальных образований Белгородской области. По региону выпустили как минимум 95 боеприпасов и более 30 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе пострадали двое мужчин. Зафиксированы осколочные ранения, контузия и баротравма. Ранения они получили при взрыве, который прозвучал сегодня ночью после атаки дрона. Ещё один мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства, который сбросил ещё один беспилотник, на участке дороги Красный Октябрь — Чайки. Лечение после оказания медицинской помощи он пройдёт амбулаторно.

За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадали
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Погибший — в Ивнянском районе. Однако причиной его гибели стал не очередной обстрел со стороны ВСУ, а пожар. Согласно данным регионального МЧС, дом белгородца загорелся из-за сигареты. Всего в Белгородской области за тот же промежуток времени зафиксировали шесть пожаров.

Шесть пожаров за сутки: в Ивнянском районе белгородец решил покурить и погиб
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В 2025 году на жильё для белгородцев правительство потратят более 230 млн рублей

Это касается непосредственно семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Согласно условиям участия в программе, семья должна проживать в Белгородской области не менее пяти лет и иметь статус нуждающейся в жилье. Часть денежных средств выделена из областного бюджета, ещё одна — из бюджета муниципалитетов.

Получить квартиру люди смогут и с первичного, и со вторичного рынка. Размер жилой площади рассчитывается по норме, по которой рекомендуемый метраж на одного человека составляет 18 м².

В Белгородской области жильём на 231,1 млн руб обеспечат семьи с детьми-инвалидами
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