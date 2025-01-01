В Белгородской области будет ветрено, но тепло

Во второй день нового года в области будет облачная погода с временными прояснениями. Осадков синоптики не ожидают. Ветер юго-западный, его скорость достигнет 8-13 м/с. Иногда порывы усилятся до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет в пределах от -1 до +4 °C, а днём температура воздух прогреется до 1-6 °C. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.