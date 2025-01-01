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Posted 1 января, 14:37

Published 1 января, 14:37

Modified 1 января, 14:39

Updated 1 января, 14:39

В Белгородской области будет ветрено, но тепло

В Белгородской области будет ветрено, но тепло

1 января 2025, 14:37
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. При этом ночью будет морозно, а днём потеплеет.

Во второй день нового года в области будет облачная погода с временными прояснениями. Осадков синоптики не ожидают. Ветер юго-западный, его скорость достигнет 8-13 м/с. Иногда порывы усилятся до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет в пределах от -1 до +4 °C, а днём температура воздух прогреется до 1-6 °C. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Напомним, жители Белгородской области не смогли насладиться зимней сказкой в новогоднюю ночь. 31 декабря 2024 года в регионе не было осадков.

В последний день года было довольно пасмурно, дул умеренный ветер, достигающий скорости до 6 метров в секунду.

Температурный режим был достаточно мягким: днём температура воздуха колебалась от 0 до 2 градусов выше нуля, а ночью — от 2 до 3 градусов выше нуля.

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#Кристина Семенчук#МЧС#Синоптики#Январь#Белгород
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