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Posted 28 декабря, 13:30

Published 28 декабря, 13:30

Modified 28 декабря, 13:30

Updated 28 декабря, 13:30

В Белгородской области вновь будет скользко

Без снега, но с гололедицей: с какой погодой белгородцы проводят 2024 год?

28 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь будет скользко

В конце декабря в Белгороде будет бесснежный гололёд

Сюжет
Погода
Конец декабря для белгородцев пройдёт без снега. При этом на дорогах сохранится гололедица, а на регион опустится туман. Столбик термометра будет оставаться в пределах плюса. Прогноз на ближайшие дни сообщили синоптики Гидрометцентра РФ.

Завтра, 29 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Регион накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Порывы ветра ночью будут слабыми, а днём усилятся до 4-9 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет колебаться от -4 °С до +1 °С, а в светлое — от -1 °С до +4 °С. При этом в Белгороде столбик термометра ночью остановится на -1 °С, а днём — на +1 °С.

В понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, осадков, как и солнца, не будет — регион накроют облака. Температура воздуха днём и ночью будет составлять -1…+2 °С. А в среду, 1 января, тучи разойдутся и столбик термометра поднимется до +4 °С.

Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?
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