Без снега, но с гололедицей: с какой погодой белгородцы проводят 2024 год?

Posted 28 декабря, 13:30
Published 28 декабря, 13:30
Modified 28 декабря, 13:30
Updated 28 декабря, 13:30
Завтра, 29 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Регион накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Порывы ветра ночью будут слабыми, а днём усилятся до 4-9 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет колебаться от -4 °С до +1 °С, а в светлое — от -1 °С до +4 °С. При этом в Белгороде столбик термометра ночью остановится на -1 °С, а днём — на +1 °С.
В понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, осадков, как и солнца, не будет — регион накроют облака. Температура воздуха днём и ночью будет составлять -1…+2 °С. А в среду, 1 января, тучи разойдутся и столбик термометра поднимется до +4 °С.