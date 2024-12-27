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Posted 27 декабря, 13:06

Published 27 декабря, 13:06

Modified 27 декабря, 13:06

Updated 27 декабря, 13:06

Последний рабочий день будет туманным

Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?

27 декабря 2024, 13:06
Фото: 1MI. Последний рабочий день будет туманным

Спасатели предупреждают белгородцев о тумане и гололедице

Сюжет
Погода
Похолодания в Белгородской области ни к выходным, ни к празднику не обещают. Среднесуточная температура воздуха всё ещё будет выше 0 °С, зато дороги покроет коркой льда. Прогноз погоды представили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 28 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой и мокрый снег. Днём существенных осадков не предвидится.

Ночью и утром местами возможны туман и гололёд. Ветер будет переменным со скоростью 1–6 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -5 °С до 0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.

Ранее мы писали, что на Новый год, скорее всего, жителям региона не получится увидеть снега. Синоптики обещают осадки, но и плюсовую температуру. Вместо снега на праздник может пойти дождь.

Новый год у белгородцев всё же пройдёт без снега? Прогноз синоптиков
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Гололёд#Новости Белгорода#Ветер#Белгород
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