Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?

Posted 27 декабря, 13:06
Published 27 декабря, 13:06
Modified 27 декабря, 13:06
Updated 27 декабря, 13:06
В субботу, 28 декабря, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой и мокрый снег. Днём существенных осадков не предвидится.
Ночью и утром местами возможны туман и гололёд. Ветер будет переменным со скоростью 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -5 °С до 0 °С. Днём ожидается от -3 °С до +2 °С.
Ранее мы писали, что на Новый год, скорее всего, жителям региона не получится увидеть снега. Синоптики обещают осадки, но и плюсовую температуру. Вместо снега на праздник может пойти дождь.