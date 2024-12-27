Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?

Спасатели предупреждают белгородцев о тумане и гололедице

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Похолодания в Белгородской области ни к выходным, ни к празднику не обещают. Среднесуточная температура воздуха всё ещё будет выше 0 °С, зато дороги покроет коркой льда. Прогноз погоды представили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.