Метеочувствительным приготовиться: прогноз погоды на январь в Белгородской области

Posted 23 декабря, 11:07
Published 23 декабря, 11:07
Modified 23 декабря, 11:07
Updated 23 декабря, 11:07
В первый месяц 2025 года в Белгородской области ожидается холодная и снежная погода. Днём температура воздуха составит от -7 до -10 °C, а ночью опустится до -17 °C. Средняя температура месяца ожидается на уровне -10 °C.
Более оптимистичный прогноз на первую половину января даёт сервис Gismeteo. Согласно порталу, средние температуры будут выше и не опустятся ниже -7 °C, а снег будет идти каждый день.
«Яндекс. Погода» предлагает информацию ближе к данным, представленным изданием. По их прогнозам, максимально холодная температура ожидается ночью и достигнет -12 °C. Однако аналитики обоих сайтов сходятся во мнении, что за месяц выпадет много осадков.
Более подробную информацию по прогнозам на каждый день можно посмотреть на скриншотах ниже.
Вспышек геомагнитной активности в начале нового года будет много. В январе сильные магнитные бури, скорее всего, пройдут 5-го и 10-го числа. Геомагнитная активность вырастет до четырех баллов по К-индексу, уверяют учёные. Мощные магнитные колебания ожидаются и 20, 24 и 27 января.
Особенно бдительным к своему состоянию нужно быть пожилым, людям с хроническими болезнями и высоким или низким давлением. У них во время резких скачков артериального давления могут наблюдаться головные боли, ломка суставов, тяжёлое дыхание, озноб или жар.
Эти симптомы проявляются по-разному, поэтому и помощь нужна разная. Общих советов нет. Кто-то пьёт больше воды и ест больше фруктов и овощей, кто-то принимает горячую ванну или душ. Когда на Землю действуют магнитные бури, метеочувствительным людям нужно слушать свой организм, чтобы понять, что поможет им почувствовать себя лучше.