Метеочувствительным приготовиться: прогноз погоды на январь в Белгородской области

Первый месяц 2025 года в Белгородской области будет снежным и морозным

Сюжет Погода

Какая погода будет в январе 2025 года? Ждать ли в январе 2025 года магнитные бури?

Новый год принесёт в Белгородскую область не только праздник, но и по-настоящему зимнюю погоду. Согласно данным «Известий», температуры будут здесь как раз в самый раз для зимних развлечений. Но метеочувствительным людям в это время не позавидуешь.

Какая погода будет в январе 2025 года? В первый месяц 2025 года в Белгородской области ожидается холодная и снежная погода. Днём температура воздуха составит от -7 до -10 °C, а ночью опустится до -17 °C. Средняя температура месяца ожидается на уровне -10 °C. Более оптимистичный прогноз на первую половину января даёт сервис Gismeteo. Согласно порталу, средние температуры будут выше и не опустятся ниже -7 °C, а снег будет идти каждый день. «Яндекс. Погода» предлагает информацию ближе к данным, представленным изданием. По их прогнозам, максимально холодная температура ожидается ночью и достигнет -12 °C. Однако аналитики обоих сайтов сходятся во мнении, что за месяц выпадет много осадков. Более подробную информацию по прогнозам на каждый день можно посмотреть на скриншотах ниже. Прогноз погоды на первую половину января 2025 года в Белгороде . Фото: скрин сайта gismeteo.ru Ждать ли в январе 2025 года магнитные бури? Вспышек геомагнитной активности в начале нового года будет много. В январе сильные магнитные бури, скорее всего, пройдут 5-го и 10-го числа. Геомагнитная активность вырастет до четырех баллов по К-индексу, уверяют учёные. Мощные магнитные колебания ожидаются и 20, 24 и 27 января. Особенно бдительным к своему состоянию нужно быть пожилым, людям с хроническими болезнями и высоким или низким давлением. У них во время резких скачков артериального давления могут наблюдаться головные боли, ломка суставов, тяжёлое дыхание, озноб или жар. Эти симптомы проявляются по-разному, поэтому и помощь нужна разная. Общих советов нет. Кто-то пьёт больше воды и ест больше фруктов и овощей, кто-то принимает горячую ванну или душ. Когда на Землю действуют магнитные бури, метеочувствительным людям нужно слушать свой организм, чтобы понять, что поможет им почувствовать себя лучше. Белгородцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Помогла погода? Узнать подробнее Читайте также: Пора раздеваться? В Белгородской области пока сохранится совсем не зимняя погода Неожиданно: погода подготовила сюрприз для белгородцев В Белгородской области резко ухудшится погода