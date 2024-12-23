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Posted 23 декабря, 12:29

Published 23 декабря, 12:29

Modified 23 декабря, 12:29

Updated 23 декабря, 12:29

Белгородскую область вновь накроет туман

Погода пока не новогодняя: прогноз на вторник огорчит белгородцев

23 декабря 2024, 12:29
Фото: 1MI. Белгородскую область вновь накроет туман

Туман и дождь ожидаются в декабрьский вторник в Белгороде

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Погода
Предпоследний вторник в этом году будет для белгородцев туманным, дождливым и тёплым. Максимальная температура воздуха составит +5 °С. Подробным прогнозом от Гидрометцентра РФ поделились в пресс-службе регионального МЧС.

Завтра, 24 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. На регион опустится туман, а ночью на дорогах будут присутствовать гололёд и гололедица. Порывы ветра в тёмное время суток будут слабыми, а днём достигнут 3-8 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток будет варьироваться от -2 °С до +3 °С, а в светлое составит 0…+5 °С. В Белгороде же столбик термометра не поднимется выше +3 °С днём и +1 °С ночью.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Новости Белгорода#Белгород
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