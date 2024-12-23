Погода пока не новогодняя: прогноз на вторник огорчит белгородцев

Завтра, 24 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. На регион опустится туман, а ночью на дорогах будут присутствовать гололёд и гололедица. Порывы ветра в тёмное время суток будут слабыми, а днём достигнут 3-8 м/с.